-농림부 ‘스마트 수출 전문단지 구축’ 공모 선정…신품종 해외시장 공략 본격화

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 스마트팜 기반 시설 현대화를 통한 수입국 검역 대응 역량 강화로 비관세 장벽에 대응할 수 있는 생산 체계를 구축한다.

농림축산식품부 주관 ‘2026년 스마트 수출 전문단지 구축사업’ 공모에서 충남도는 홍성의 홍주아리향영농조합법인(딸기), 천안의 천안배원예농협(배)과 천안포도수출영농조합(포도) 등 3개소가 최종 선정을 받았다고 23일 밝혔다.

이 사업은 수출국의 까다로운 검역·위생·안전성 기준 등 비관세 장벽에 대응할 수 있는 생산 체계를 구축코자 추진하며 스마트팜 기반 시설 현대화를 통한 수입국 검역 대응 역량 강화가 핵심이다.

도는 사업비는 총 11억 6000만원(국비·지방비 각 40%, 자부담 20%)을 확보해 스마트 온실 신축과 기자재 설치 등 수출용 규격품 생산 기반을 고도화 한다.

특히 홍주아리향 영농조합법인은 도가 전략적으로 육성 중인 신품종 딸기 ‘아리향’과 ‘핑크캔디’를 중심으로 수입국 검역 기준에 부합하는 수출단지를 조성한다.

아울러 국내 최대 배 수출단지인 천안배원예농협은 미국 검역 과정에서 요구되는 선별장 배 봉지 압축기를 도입해 검역 및 위생 안전성을 한층 강화할 방침이다.

충남도 이승한 농축산국장은 “안정적인 검역 대응 체계 구축은 수입국의 비관세 장벽을 극복하는 가장 효과적인 수단”이라며 “수입국의 식물 검역 규정 강화 등 수출 환경 변화에 선제 대응하고 신품종 중심의 차별화 전략으로 프리미엄 시장 공략을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.