4월 21일부터 5월 6일까지 접수…상반기 신규 입주자 선발 직주혼합형 주거 모델…주거·업무 공간 결합한 창업 지원 주택 총 52세대 공급…1인형 51세대·부부형 1세대 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 1인 창조기업인과 예비 창업자를 위한 공공임대주택 ‘도전숙’의 2026년 상반기 신규 입주자를 모집한다.

접수 기간은 4월 21일부터 5월 6일까지다.

도전숙은 ‘도전하는 사람들의 숙소’라는 의미를 담은 직주혼합형 주거 모델로, 주거와 업무 공간을 결합한 형태다. 2013년 성북구가 서울시, SH공사, 서울지방중소기업청과 협약을 맺고 도입한 이후 자금력이 부족한 청년 창업가를 위한 맞춤형 주거 지원 사업으로 운영돼 왔다.

이번 모집은 성북 청년 스마트 창업센터 건물로 이전한 1인 창조기업 지원센터 등 지역 창업 인프라와의 연계를 강화한 것이 특징이다. 입주 기업은 저렴한 임대료로 주거 부담을 줄이고, 인근 창업 지원 센터를 통해 역량 강화 교육, 입주사 간 네트워킹, 공공사업 매칭 등 창업 보육 프로그램을 지원받게 된다.

공급 규모는 1인형 51세대와 부부형 1세대를 포함해 총 52세대다. 시세보다 낮은 임대 조건으로 초기 자본 확보에 어려움을 겪는 1인 기업가의 수요가 있을 것으로 보인다.

성북구 관계자는 “도전숙은 청년 창업가들이 안정적으로 자립할 수 있는 기반”이라며 “앞으로도 1인 창조기업 지원센터 등 창업 인프라를 활용해 청년들이 성북구에서 창업 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

모집 공고와 신청 방법은 성북구청 홈페이지와 서울주택도시공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.