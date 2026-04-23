5월 15일까지 양천구민 누구나 참여 가능...구청 홈페이지 또는 주민센터 방문 신청 일반 제안사업 15억 원, 주민자치회 제안사업 3억 원 등 2개 분야...총 18억 원 규모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 2027년 예산 편성 과정에 구민의 목소리를 반영하기 위해 ‘주민참여예산 제안사업’ 공모를 오는 5월 15일까지 진행한다.

‘주민참여예산제’는 예산 편성 과정에 구민이 직접 참여해 지역에 필요한 사업을 제안하고 결정함으로써 예산 운영의 투명성을 높이고 실질적인 재정 민주주의를 실현하는 제도다.

구는 주민참여예산제의 실효성을 높이기 위해 올해부터 운영 방식을 대폭 개선했다. 제안 이후 최종 선정까지의 모든 과정을 단계별로 공개, 제안자에게 개별 안내를 제공해 진행 상황을 투명하게 공개한다.

또 부서 검토 단계에서 제안자와의 소통을 강화해 사업을 구체화하고 채택 가능성을 높일 계획이다.

이번 공모의 총예산 규모는 18억 원이며, ‘일반 제안사업’ 15억 원과 ‘주민자치회 제안사업’ 3억 원 등 2개 분야로 나뉜다.

‘일반 제안사업’은 생활 속 불편 해소를 위한 주민 밀착형 사업, 복리 증진 및 지역경제 활성화 사업, 청년 문제 해결 사업, 청소년 학습·진로 사업 등을 대상으로 하며, 사업 1건당 최대 2억 원까지 편성 할 수 있다.

참여는 양천구민은 물론 양천구 소재 직장인, 청년, 학생, 단체 누구나 가능하고, 신청은 양천구청 홈페이지 또는 가까운 동 주민센터, 기획예산과로 방문하거나 우편·팩스로 서류를 제출하면 된다.

‘주민자치 제안사업’은 18개 동 주민자치회가 동별 최대 2000만 원 내에서 지역 특색을 반영한 프로그램 운영 사업을 제안할 수 있다.

접수된 제안사업은 소관부서의 사업 타당성 검토, 주민참여예산 심의위원회 심의, 일반 주민을 대상으로 한 온라인 투표 등을 거친 후 양천구의회 심의·의결을 통해 2027년 예산에 포함될 예정이다.

양천구는 주민 참여 범위를 예산 전 과정으로 확대하고 청년과 주민자치회 참여를 제도화한 성과를 인정받아 지난해 행정안전부 주민참여예산제 평가에서 ‘우수기관’으로 선정된 바 있다.