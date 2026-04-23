3월부터 11월까지 총 6회 운영… 매월 넷째 주 월요일 오후 2시 4월 27일 마포구청 2층 대강당‘국제시장’ 상영…사전 예약 없이 현장 참여 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 어르신이 영화 한 편 보러 편하게 ‘마실’ 나올 수 있도록 ‘2026년 마실영화관’을 운영한다.

‘마실영화관’은 코미디와 드라마, 액션 등 친숙한 국내 작품을 중심으로 상영 영화를 구성해 어르신 등 문화소외계층이 여가 시간을 보다 풍성하게 보낼 수 있도록 한 프로그램이다.

영화에 앞서 트로트나 악기 연주와 같은 부대공연도 함께 진행돼 단순한 영화 관람을 넘어 공연과 함께 즐기는 복합 문화체험으로, 약 150분 동안 이어진다.

올해 마실영화관은 3월부터 11월까지 혹한기(1·2·12월)와 혹서기(7·8월), 공휴일이 포함된 5월을 제외한 기간 동안 월 1회씩 진행된다.

행사는 마포구청 2층 대강당에서 매월 넷째 주 월요일 오후 2시에 열린다.

별도의 사전 예약 없이 현장에서 바로 참여할 수 있어 누구나 편하게 이용할 수 있다.

오는 4월 27일 오후 2시에는 마포구청 대강당에서 1000만 관객수를 돌파한 영화 ‘국제시장’이 상영될 예정이다.

이후 6월에는 ‘광해, 왕이 된 남자’, 9월에는 ‘베테랑’, 10월에는 ‘덕혜옹주’, 11월에는 ‘라디오 스타’가 차례로 상영된다.

지난해에도 ‘인생은 아름다워’, ‘맘마미아’, ‘극한직업’ 등 다양한 장르의 영화를 선보여 총 1220명이 참여하는 등 높은 호응을 얻은 바 있다.

마포구 관계자는 “마실영화관은 어르신이 일상 속에서 자연스럽게 문화를 접할 수 있도록 문화 프로그램”이라며 “따뜻한 봄날 부담 없이 ‘마실’ 나오듯 편하게 찾아와 영화를 즐기시길 바란다”고 말했다.