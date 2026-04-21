[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구가 ‘장애인의 날’을 맞아 발달장애인 예비작가 10명의 작품을 올림픽대로에 설치된 대형 디지털 전광판에서 전시한다. 전시기간은 20일부터 24일까지다.

이번 전시는 서울시립영등포장애인복지관, 한국지방재정공제회 옥외광고센터, 매체 운영사 ‘올이즈웰’의 협력으로 추진된다. 전시 매체인 6기의 대형 LED 전광판은 평소 예술작품과 공익 메시지 등을 송출하는 공공 미디어 플랫폼으로 운영되고 있다.

구는 교육부로부터 지난 2월 ‘장애인 평생학습도시’ 특성화 지원 분야로 선정됐다. 특성화 지원은 장애인 평생학습도시 사업을 3년 이상 운영한 지방자치단체를 대상으로, 지역의 강점과 특성을 반영한 차별화된 평생학습 프로그램을 운영하도록 지원하는 단계다. 이번 전시의 작품들도 영등포구의 ‘장애인 평생학습도시’ 사업으로 서울시립영등포장애인복지관에서 운영되는 발달장애인 문화예술작가 양성과정 ‘앗뜨(ART)’를 통해 성장한 예비작가들의 결과물이다.