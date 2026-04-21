[헤럴드경제=이명수 기자] 2022년 지방선거에서 최연소 기초의원에 당선돼 이목을 끌었던 최인호 관악구의원이 장동혁 대표의 서울시당 공천안 보류 결정에 대해 전폭적으로 지지한다고 밝혔다,

21일 최 구의원은 기자회견을 통해 “서울시당 공천안 보류 결정과 중앙당 클린공천지원단의 공천안 조사에 대해 전폭 지지한다”면서 “배현진 서울시당 위원장이 정당한 검증절차를 월권이라 주장하는 것은 막장공천이 탄로나는 것을 막기 위한 목적”이라고 주장했다.

그러면서 “언론보도에 따르면, 배현진 위원장 지역에서 현직 시·구의원을 대상으로 운영비 등을 걷어온 정황이 제기되고 있다”며 “배현진 위원장 본인의 지역구에서 제기된 금전 모금 정황에 대해 어떤 입장을 갖고 있는지 밝혀달라”고 요구했다.

최 구의원은 또 “서울시당은 마포갑 조정훈 의원과 마포을 함운경 위원장에 대해 금전관련 의혹이 제기되자 공천 협의권을 중단시키는 강도 높은 취하는 무관용 원칙 입장을 보였다”며 배 위원장의 지역구에 대해서도 무관용 원칙을 적용할 의사가 있는지 묻기도 했다.

이어 “ 서울 선거를 위해서는 당의 결단이 필요하고, 배현진 위원장의 서울시당 위원장직을 박탈해야한다”면서 “ 정상화된 서울시당에서 기존 막장 공천을 백지화하고, 하루빨리 재심사가 이루어져야 한다”고 주장했다.