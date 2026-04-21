1886년 칼 벤츠 세계 최초 자동차 특허 출원 더 뉴 S-클래스와 140개 도시 순회 더 뉴 마이바흐 S-클래스도 국내 최초 공개 “한국, 벤츠 5대·마이바흐 3대 시장”

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠가 세계 최초 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 진행하고 있는 글로벌 캠페인 ‘140 Years. 140 Places.’을 서울에서 진행했다. 벤츠는 ‘더 뉴 S-클래스’와 ‘더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스’를 함께 선보이며, 하반기 출시를 예고했다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 21일 마이바흐 브랜드센터 서울에서 열린 캠페인 행사에서 “한국은 벤츠의 5대 시장이자, 마이바흐의 3대 시장으로 S클래스가 많은 고객들의 사랑을 받아왔다”며 “오는 여름 첫 번째 새로운 S클래스가 출시될 예정”이라고 말했다.

이날 진행된 140 Years. 140 Places.는 칼 벤츠의 세계 최초 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 더 뉴 S-클래스와 함께 6개 대륙 140개 도시를 순회하는 행사다. 벤츠는 지난 1월 29일 독일 슈투트가르트에서 더 뉴 S클래스를 세계 최초로 공개하고 캠페인을 시작했으며, 총 5만㎞ 이상의 여정을 통해 140년간 이어온 브랜드의 헤리티지와 기술력, 개척 정신을 조명한다.

서울은 캠페인의 일환으로 전 세계 140개 도시 중 하나로 선정돼, 전 세계에서 유일한 마이바흐 브랜드센터 서울에서 행사를 개최했다. 지난 7월 문을 연 마이바흐 브랜드센터 서울은 세계 최초의 마이바흐 고객 전용 전시장 및 서비스센터로 운영되고 있다.

행사에서는 더 뉴 S-클래스를 국내 최초로 선보였다. 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델로, 벤츠는 차량 구성의 50% 이상인 약 2700개 요소가 새로 개발되거나 재설계했다고 강조했다. 국내에서는 올해 하반기 출시될 예정이다.

새로운 S-클래스는 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 탑재했다. 이 슈퍼컴퓨터는 주행 보조에서 인포테인먼트, 주행 성능 등 모든 도메인에 관여하며, 더 빠른 처리 속도와 연산 능력, 깊게 통합된 경험을 제공한다. 차량의 4세대 MBUX는 챗GPT4o와 마이크로소프트 빙, 구글 제미나이의 인공지능(AI)을 함께 사용하며, 여러 AI 에이전트를 하나의 시스템 안에 결합한다.

파워트레인은 8기통 및 6기통 가솔린 엔진부터 6기통 디젤 엔진, 그리고 플러그인 하이브리드까지 다양한 선택지를 제공한다.

바이틀 대표는 “한국 시장에 최초로 수입된 벤츠가 바로 S-클래스”라며 “10만대 누적 판매를 달성하는 기록을 세워왔다”고 말했다. 이어 “벤츠는 1987년 한국에 최초로 수입돼 내년에는 40주년을 기념하게 된다”며 “한국에서 벤츠 역사상 기념비적인 한 해가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이날 ‘더 뉴 마이바흐 S-클래스’도 이날 전시됐다. 라디에이터 그릴은 이전보다 20%가량 커졌고, 그릴 주변의 조명 등 정교한 디테일도 강화됐다. 차량 내부는 마이바흐 전용 UI 및 UX 디자인 ‘마이바흐 앰비언트 스타일’과 함께 마이바흐 특유의 안락함을 뜻하는 ‘코쿠닝 효과’를 만들어냈다.

내연기관은 모델 업데이트의 일환으로 광범위하게 재설계되었고, 향후 배출 규제를 대비하도록 준비됐다. 유럽 및 일부 다른 시장의 최상위 모델에는 최신 버전의 8기통 (M 177 Evo) 엔진이 탑재된 메르세데스 마이바흐 S 680이 제공된다. 일부 시장에서는 개정된 6기통 가솔린 엔진(M 256 Evo)을 기반으로 한 하이브리드 모델도 제공된다.