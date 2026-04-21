자원 공급망 구축, 나프타 협력 강화 산업협력위 신설, 반도체·철강 협력 작년 중단 CEPA 협상 가속화하기로

한국과 인도가 에너지 자원 안보 협력 공동성명을 채택하고 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상 재개에 합의하는 등 경제협력 수위를 한층 끌어올렸다.

산업통상부는 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 한·인도 정상회담에서 나프타 등 핵심 에너지 자원의 안정적 공급망 구축에 합의하고, 산업협력위원회 신설과 CEPA 개선 협상 가속화, 철강 협력, 기후변화 감축 등과 관련한 5건의 문서에 서명했다고 21일 밝혔다.

우선 양국은 ‘한·인도 에너지 자원 안보 협력 공동성명’ 부속서를 채택했다. 이에 따라 양측은 석유 제품을 비롯한 자원 밸류체인 전반에서 안정적인 공급망을 구축하기로 했다.

인도는 한국의 5위 나프타 수입국이자 윤활기유 수출 1위국으로, 이번 공동성명은 중동 전쟁 이후 한국 정부가 체결한 첫 양자 자원 협력 성과라는 점에서 의미가 크다.

산업부는 이를 계기로 국내 기업이 인도와 나프타 수급 협의를 진행하도록 지원하는 한편, 다른 자원 부국과의 협력도 확대해 나갈 방침이다. 인도의 연간 나프타 생산량은 약 1800만 톤이며, 한국은 지난해 인도에서 221만4000톤을 수입했다. 양국은 장관급 정례 협의체인 ‘한·인도 산업협력위’를 신설하는 양해각서(MOU)도 체결했다.

김정관 산업부 장관과 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 서명한 이번 MOU에서 양국은 무역 투자, 산업 협력, 전략자원, 청정에너지 등 4개 분야에서 협력 프로젝트 발굴과 현지 진출기업 애로 해소 방안을 논의하기로 했다.

통상 분야에서는 여한구 산업부 통상교섭본부장과 피유시 고얄 장관이 ‘한·인도 CEPA 개선 협상 가속화 공동선언문’에 서명했다.

한·인도 CEPA는 양국 교역 확대의 핵심 제도적 기반이지만, 지난해 7월 11차 회의를 끝으로 개선 협상이 사실상 중단된 상태였다. 배문숙 기자