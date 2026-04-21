기후부, 인공지능 시대 대응을 위한 민관 고위급 에너지 정책 대화 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 21일 여수 소노캄에서 클라이밋 그룹(Climate Group)의 ‘RE100 이니셔티브’와 공동으로 ‘인공지능(AI)시대 에너지 전략대화’를 개최한다고 밝혔다.

클라이밋 그룹(Climate Group)은 2014년 미국 뉴욕에서 시작해 현재 영국 런던을 기반으로 활동하는 민간 조직으로, 기업이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환하겠다는 ‘RE100 이니셔티브’와 같은 국제적인 제안 운동을 전개하고 있다. 현재 애플, 구글, 이케아 등 세계적인 기업이 참여하고 있다.

‘제3차 유엔기후변화협약 기후주간’과 연계해 진행 중인 ‘녹색대전환 국제주간’의 주요 행사로 마련된 이번 전략대화에서 오일영 기후부 기후에너지정책실장이 기조발언을 통해 최근 지정학적 위기로 인한 에너지 안보 위기와 인공지능 시대의 전력 수요 급증을 화석연료 중심 에너지 체계의 한계를 보여주는 엄중한 도전과제로 설명할 계획이다.

이어 인공지능 시대에 안정적인 에너지 공급을 위해 서해안 초고압직류송전(HVDC) 해저고속도로를 2030년까지 차질 없이 완공해 전력망을 확보하는 한편, 지역별 요금제 도입과 세제·금융 지원을 통해 기업들이 안심하고 녹색전환에 투자할 수 있는 ‘대한민국 녹색대전환(K-GX)’ 생태계를 조성하겠다는 의지를 밝힐 예정이다.

이에 대해 마이크 피어스 클라이밋 그룹 총괄이사는 전 세계가 화석연료 가격 급등과 인공지능으로 인한 새로운 에너지 수요 증가에 직면한 상황에서 한국의 에너지 안보와 미래 경쟁력은 재생에너지 확대에 달려있다는 점을 강조할 예정이다. 현 정부의 에너지 대전환을 향한 적극적인 제도 개선에 대한 기대감도 나타낼 것으로 보인다.

임동아 네이버 이에스지(ESG) 담당 상무이사는 자사의 사옥과 데이터센터에 지열과 외기 도입 등 친환경 기술을 활용 중인 현황을 공유하고, 정부의 재생에너지 확대 정책에 적극 동참해 정보통신 기업으로서 탄소 저감에 이바지하겠다는 의지를 밝힐 계획이다.

이어지는 토론에서는 기업들의 직접전력구매계약(PPA) 활성화 방안에 대한 논의가 진행된다.

직접전력구매계약은 기업이 발전사업자로부터 재생에너지를 직접 구매하는 방식으로, 정부의 재생에너지 확대 정책과 맞물려 전력시장의 발전을 주도하고 계통에 새로운 공급원을 확충하는 핵심 수단이다.

참석자들은 전 세계 시장의 사례를 바탕으로 국내 직접전력구매계약 시장의 비용 부담과 복잡한 계약 구조 등 주요 애로사항을 공유하고 이에 대한 개선방안을 논의한다.

특히 전문가들은 정부의 정책적 노력이 국가경쟁력 강화로 이어질 것이라는 점에 주목하며 재생에너지 시장의 혁신을 위한 제언을 내놓을 예정이다.

디팍 케타르팔 슈나이더 일렉트릭 아시아 부문장은 한국 정부의 선제적인 기반시설 투자와 정책 지원이 세계적인 정보통신 기업들이 한국 시장에 투자하는 결정적 요인이 될 것이라고 평가할 전망이다.

데이비드 강 블룸버그엔이에프(NEF) 동북아시아 책임자는 정부가 추진하는 재생에너지 직접전력구매계약 활성화와 기반시설 투자는 에너지 비용의 예측 가능성을 높이고 국가경쟁력을 확보하는 시의적절한 조치라는 분석을 제시할 것으로 보인다.

기후부는 이번 대화에서 제기된 건의사항을 바탕으로 ‘대한민국 녹색대전환’의 이행계획을 구체화하고, 민간 부문의 재생에너지 투자 활성화를 위한 제도 개선에 나설 계획이다.