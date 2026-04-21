[헤럴드경제=장윤우 기자] 2023년 말부터 미국의 핵·항공우주 분야 과학자 11명이 잇따라 사망하거나 실종됐다. 트럼프 행정부는 공식 조사에 착수했고 FBI도 수사에 나섰다.

21일 미국 포춘·뉴스위크·폭스뉴스 등에 따르면 백악관 대변인 캐럴라인 레빗은 “이 사안과 관련해 백악관이 모든 관련 기관 및 FBI와 적극 협력하고 있다”고 밝혔다. 에너지부 장관 크리스 라이트도 에너지부 내 공식 조사가 정부 전반에 걸친 조율된 수사의 일환으로 진행 중이라고 밝혔다.

라이트 장관은 “핵 안보 과학자 대부분이 에너지부 소속이다. 당연히 조사 중”이라면서도 “아직 충격적인 것은 발견하지 못했다”고 했다.

트럼프 대통령은 지난 16일 “단지 우연이기를 희망한다. 그러나 일부는 매우 중요한 인물들이었고 조만간 살펴볼 것”이라고 했다. 의회도 나섰다. 하원 감독위원회 제임스 코머 위원장과 에릭 벌리슨 의원은 에너지부 등 관련 기관에 사망·실종 사건에 대한 정보 제출을 요구했다.

벌리슨 의원은 “해당 인물들이 그냥 사라졌다. 말 그대로 집에 모든 기기를 두고 사라진 것”이라고 했다.

사건은 2023년 나사 제트추진연구소(JPL)에서 1998년부터 2022년까지 근무한 마이클 데이비드 힉스의 사망으로 시작됐다. 이후 다른 과학자들의 사망과 실종이 이어졌다.

MIT 플라즈마과학·융합센터 소장이자 핵물리학자인 누네 루레이로는 지난해 12월 15일 자택에서 총격을 받아 숨졌다. 사건은 다른 과학자와의 경쟁 관계에서 비롯된 것으로 알려졌다.

캘리포니아공과대(칼텍) 천체물리학자 칼 그리마이어는 올해 2월 16일 자택 현관에서 총격으로 숨졌다. 나사와 협력해 외계 행성 주변에서 물을 발견하고 허블·스피처 우주망원경 임무에 참여한 인물로, 경찰은 29세 용의자를 살인·강도 혐의로 체포했다.

제약회사 노바티스의 암 연구자 제이슨 토머스는 지난해 12월 실종됐다가 올해 3월 17일 매사추세츠주 호수에서 시신으로 발견됐다. 당국은 타살 혐의점이 없다고 밝혔으나 사인은 공개하지 않았다. 에이미 에스크리지와 프랭크 마이왈드도 사망한 것으로 확인됐다.

실종자들의 공통점은 집에 휴대전화와 개인 기기를 두고 사라졌다는 점이다.

퇴역 공군 소장 윌리엄 닐 맥캐슬랜드는 올해 2월 27일 뉴멕시코주 앨버커키 자택을 나선 뒤 행방이 묘연하다. 휴대전화·처방 안경·웨어러블 기기는 집에 있었다. 그는 기밀 우주 무기 프로그램을 총괄한 인물로, 라이트 패터슨 공군 기지 연구소장을 지냈다. 해당 기지는 뉴멕시코 로즈웰 외계 잔해가 보관돼 있다는 소문이 오래전부터 돌았던 곳이다.

나사 JPL의 재료공정그룹 소장 모니카 레자는 지난해 6월 캘리포니아 앤젤레스 국유림 등산 중 실종됐다. 함께 간 동행인은 약 10m 거리에서 레자가 미소를 지으며 손을 흔드는 것을 본 뒤 뒤를 돌아봤을 때 사라졌다고 증언했다. 수색에도 흔적이 발견되지 않았다. 레자는 맥캐슬랜드가 감독한 정부 주도 로켓 재료 프로젝트에 참여한 전직 동료다.

핵무기용 비핵 부품을 제조하는 캔자스시티 국가안보캠퍼스에서 최고 보안 허가를 보유한 재산관리인 스티븐 가르시아는 지난해 8월 앨버커키 자택을 나선 것을 마지막으로 실종됐다.

로스앨러모스 국립연구소 전직 직원 앤서니 차베스 역시 지난해 5월 자택에서 걸어 나온 것이 마지막 목격이었다. 같은 연구소 행정 보조원 멜리사 카시아스도 타오스 카운티에서 혼자 걷는 모습이 목격된 후 사라졌다.

수사 당국은 아직 사건 간 연관성을 확인하지 못했다.

한편, 트럼프 대통령은 지난 17일 애리조나주 한 행사에서 UFO 관련 “매우 흥미로운 문서들을 많이 찾았다”며 “이른 시일 내 첫 번째 문서 공개가 시작될 것”이라고 밝혔다.