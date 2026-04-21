중동 긴장 속에도 코스피 장중 사상 최고 경신 외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…개인은 차익실현 SK하이닉스 기대감에 반도체주 상승세 주도

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국과 이란의 2차 종전 협상 개시 여부가 불투명한 상황이지만, SK하이닉스 호실적 기대에 대형 반도체주가 강세를 보이면서 코스피가 21일 장 중 한때 사상 최고치를 경신했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장보다 83.45포인트(1.34%) 상승한 6302.54로 출발해 상승 폭을 키우고 있다. 한때는 6355.39까지 올라 이란 전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일 기록한 장중 사상 최고치(6347.41)를 약 2개월 만에 경신했다.

상승세는 외국인과 기관이 견인하고 있다. 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4144억원, 1429억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 개인은 5526억원 순매도하고 있다.

이날 코스피 상승세는 뉴욕증시의 약세에도 나타났다. 간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 협상에 대한 기대와 불안감이 혼재된 가운데 3대 지수가 일제히 내렸다.

다우존스30산업평균지수가 0.01% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.24%, 0.26% 밀려났다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 ‘역 봉쇄’로 양측이 대치하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 시한, 전망 등에 대해 ‘오락가락’ 발언을 내놓은 점도 시장에 혼란을 줬다.

국내 증시는 미국과 이란 간 협상 진행 추이를 지켜보는 가운데 오는 23일 공개되는 SK하이닉스 1분기 실적이 기대를 뛰어넘을 것이라는 전망에 상승하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(4.29%)는 이에 장중 121만7000원까지 올라 역대 최고가를 새로 썼다. 삼성전자(1.98%)도 상승해 지수를 끌어 올리고 있다.

LG에너지솔루션(6.29%), 삼성SDI(6.13%), POSCO홀딩스(4.11%) 등 이차전지주와 현대차(1.52%), 기아(0.64%), 두산에너빌리티(2.70%) 등도 상승 중이다.

KB금융(-0.19%), 신한지주(-0.10%) 등 금융주와 삼성바이오로직스(-0.44%), 한화오션(-0.08%), 현대로템(-0.92%) 등은 소폭 내리고 있다.

코스닥 지수는 전장보다 11.38포인트(0.97%) 상승한 1186.23으로 출발해 상승 폭을 줄이고 있다. 코스닥시장에서 개인이 2425억원 순매수하고 있으며, 외국인과 기관은 각각 2458억원, 27억원 매도 우위다.

에코프로(1.86%), 에코프로비엠(1.90%) 등 이차전지주와 삼천당제약(2.41%), 리노공업(0.43%), HLB(1.27%) 등이 오르고 있다. 알테오젠(-0.13%), 레인보우로보틱스(-0.74%), 코오롱티슈진(-2.13%), 에이비엘바이오(-1.25%), 리가켐바이오(-0.90%) 등은 하락 중이다.

환율은 전쟁 불확실성이 다소 감소하면서 소폭 하락했다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.8원 내린 1472.4원에 거래를 시작했다.