인도 항만청·금융공사와 JV 설립 MOU 신규 합작 조선사 최대 주주로 운영 총괄 디지털 조선소 구축해 경쟁력 확보

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 인도 신규 조선소 설립 프로젝트를 현지 정부와 함께 추진한다. HD현대는 앞서 지역 단위로 추진해왔던 협력 관계를 주 정부로 넓혀, 현지 공사 금융 지원까지 뒷받침하게 됐다. HD현대는 인도 신규 조선소 최대 주주로서 인공지능(AI) 기술 기반 생산 혁신, 인재 육성 등을 총지원할 계획이다.

21일 HD현대는 전날 인도 뉴델리에서 인도 정부 산하 치담바라나르 항만청(VOC) 산하 특수목적법인인 ‘NSHIP TN’ 및 사가르말라 금융공사(SMFCL)와 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이들은 현지 신규 조선소 설립 투자에 필요한 핵심 인프라 구축과 함께 합작법인(JV) 설립을 추진하기로 했다.

이번 협약에 따라 HD현대는 인도 정부가 조성하는 ‘조선투자펀드’와 신규 합작 조선사 최대 주주로 조선소 운영 전반을 총괄할 계획이다. 인도 정부는 신규 합작조선소 가동에 앞서 자국 내 선박 건조 수요의 초도 물량을 HD현대 국내 조선소에 발주하는 한편, 자국 인력을 그곳에 파견한다는 방침이다.

HD현대 조선소에서 선박 건조 노하우를 전수받은 이들은 향후 신규 합작조선소 설립 및 운영에 참여, 합작조선소의 연착륙을 지원한다. NSHIP TN는 향후 인도 정부 지원 정책과 각종 인센티브를 집행할 계획이다. HD현대 관계자는 “조선협력 범위를 중앙 정부로까지 확장하는 데 성공했다”고 강조했다.

HD현대는 인도 내 산학 협력을 기반으로 디지털 조선소 구축을 추진한다. 자동화, AI 기반 스마트 조선 기술을 적용해 설계·생산·운영 전반에서 경쟁력 확보를 지원한다는 예정이다. 또 인도 조선 인력 양성센터를 설립해 인재를 육성한다.

국내 협력사의 인도 진출도 돕는다. 신규 합작조선소의 성공적인 운영을 위해서는 안정적인 공급망 구축이 필수인 만큼, 국내 조선 기자재 업체들의 현지 진출을 지원, 블록·엔진 등 국내 조선업 생태계의 확장을 이끈다는 방침이다.

한편 HD현대는 작년부터 인도와 신규 조선소 설립을 추진해왔다. 지난해 12월에는 인도 남부 타밀나두주와 신규 조선소 건설 MOU를 체결했으며, 지난 1월에는 정기선 회장이 ‘글로벌 에너지 리더 라운드 테이블’에 직접 참석해 모디 총리와 협력 방안을 논의했다.

HD현대 관계자는 “이번 협약은 양국 간 조선 산업 협력이 사업화 단계로 진입했음을 의미한다”며, “인도 시장 진출을 통한 신규 물량 확보 및 새로운 사업 모델 구축은 국내 기자재 협력사들의 해외 판로 개척을 통해 상생 기반도 더욱 넓힐 수 있을 것”이라고 밝혔다.