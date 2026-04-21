6월 21일까지 하이커그라운드서 개최 전국 109개 지역 서체 한곳에 모아 지역 풍경과 삶 담은 문장 체험 기회

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사는 4월 21일부터 6월 21일까지 서울 하이커그라운드 4층에서 지역 서체와 관광을 결합한 ‘텍스트힙(Text-Hip) X 로컬여행’ 기획전시를 연다.

이번 전시는 최근 MZ세대를 중심으로 확산되고 있는 ‘텍스트힙’과 필사 트렌드를 지역 관광과 접목해, 관람객이 지역 서체를 읽고 쓰며 해당 지역의 매력을 간접 체험하도록 기획됐다. 전시는 각 지역의 풍경·사람·특산물을 주제로 한 7개 구역으로 구성됐다. 관람객은 스탬프·엽서·필사 체험을 통해 나만의 ‘수집 노트’를 완성하는 여정을 경험하게 된다.

전시장에서는 강원 속초 ‘바다 바탕체’, 경북 안동 ‘월영교체’ 등 전국 109종의 지역 서체를 한자리에서 만나, 지역의 풍경과 사람들의 삶이 담긴 문장을 직접 읽고 쓰는 체험을 할 수 있다. 또한 이하정 펜화일러스트와 협업한 펜화 드로잉 엽서 작성, 멀티스탬프, 디지털 기반 한글 타투 체험 등 프로그램이 운영된다.

공사는 브랜드 아이덴티티를 담아 개발한 전용 서체 ‘하이커 폰트’를 이번 전시에서 처음 선보인다. 관람객은 해당 서체를 활용한 필사를 직접 체험할 수 있다. 전시에 사용된 지역 서체와 하이커 폰트는 QR코드를 통해 누구나 무료로 내려받아 활용 가능하다.

윤성욱 관광홍보관운영팀장은 “관람객들이 활자를 통해 지역을 새롭게 발견하고, 실제 로컬여행으로 발걸음을 잇는 특별한 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.