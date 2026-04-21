[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]송도~강남 광역급행버스 M6464번가 증차 운행된다.

인천광역시는 24일부터 인천 송도 ‘힐스테이트 레이크 송도 2차’를 기점으로 서울 강남역까지 운행하는 광역급행버스 M6464번 노선의 차량을 2대 증차해 배차 간격을 단축한다고 21일 밝혔다.

이번 증차에 따라 M6464번은 평일 기준 기존 3대에서 2대가 추가된 총 5대(전세버스 1대 포함)로 운행된다.