SBS·MBC와도 동일 조건 협상 고심 이영표 위원 파견·전현무 중계 합류

[헤럴드경제=손미정 기자] KBS가 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계방송권 협상과 관련, JTBC의 최종 제안 금액을 수용하며 협상을 최종 타결 지었다. 이로써 KBS는 JTBC와 함께 오는 북중미 월드컵 공동 중계에 나서게 됐다.

KBS 관계자는 20일 “상당한 적자가 예상되지만, 공영방송의 책무를 다하기 위해 JTBC가 제안한 북중미 월드컵 최종 제안 금액을 수용했다”며 “수신료의 가치를 실현하기 위해 지속적으로 최선의 노력을 다한 결과 극적인 합의를 이끌어냈다”고 밝혔다.

월드컵 개막이 한달여 남은 가운데, KBS는 JTBC와의 세부적인 기술 협상을 통해 북중미 현지에 이영표 해설위원 등을 파견해 현지 중계방송에 나선다는 계획이다. 전현무 아나운서도 월드컵 중계진으로 합류한다.

송재혁 KBS 스포츠센터장은 “통상 월드컵 준비에 1년이 걸리는 점을 감안하면 지금 시간이 촉박하지만, KBS의 오랜 스포츠 중계 노하우를 살려 시청자 여러분들께 고품질의 중계 방송을 전달하겠다”고 밝혔습니다.

한편 연합뉴스 보도에 따르면 KBS와 JTBC는 140억원에 협상을 타결한 것으로 알려졌다. SBS와 MBC는 KBS와 동일한 조건을 두고 협상 여부를 고심 중인 것으로 전해졌다.

앞서 JTBC는 2026∼2032년 동·하계 올림픽과 2025∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 시도했으나, 협상이 결렬되면서 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 독점 중계했다.

이와 관련해 국민적 스포츠 이벤트에 대한 ‘보편적 시청권’을 둘러싼 논란이 커졌고, JTBC는 월드컵 중계권 재판매를 위해 지상파 3사와 재협상을 진행해 왔다.