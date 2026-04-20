4월20일~5월 22일 진행…장기 미거래·휴면예금 환급 지원

NH콕뱅크·스마트뱅킹으로 간편 조회…마이데이터로 비대면 수령

[헤럴드경제=김선국 기자] 농협상호금융이 장기간 찾아가지 않은 금융자산을 돌려주기 위한 캠페인에 나선다.

농협상호금융은 20일부터 약 5주간 ‘숨은 금융자산 찾아주기’ 캠페인을 실시한다.

이번 캠페인은 고객이 미처 인지하지 못한 예·적금 등 금융자산을 찾아 환급받을 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

환급 대상은 만기 이후 1년 이상 거래가 없는 장기 미거래 예금과 일정 기간 거래가 없는 휴면예금이다. 휴면예금 기준은 일반 고객 5년, 조합원 10년이다.

조회와 환급 신청은 전국 농축협 영업점은 물론 NH콕뱅크와 NH스마트뱅킹 앱을 통해서도 가능하다.

특히 마이데이터 서비스 가입 고객은 별도의 복잡한 절차 없이 여러 금융기관 계좌를 한 번에 조회하고, 환급금을 비대면으로 받을 수 있다.

농협은 영업점 내 전담 인력을 운영해 고객 상담을 강화하고, 금융 사각지대에 놓인 고객들도 쉽게 접근할 수 있도록 지원할 계획이다.

윤성훈 농협상호금융 대표이사는 “고객이 미처 확인하지 못한 자산을 찾아드리는 것도 금융기관의 중요한 역할”이라며 “디지털과 현장을 아우르는 서비스를 통해 금융 편의를 높여 나가겠다”고 말했다.