농진청·소방청 업무협약…농기계 사고 감지·119 연계 강화

드론·무인로봇 등 첨단기술 접목…데이터 기반 예방 체계 구축

[헤럴드경제=김선국 기자] 농촌진흥청과 소방청이 농업 현장 안전 강화를 위해 협력 체계를 확대한다.

농촌진흥청은 소방청과 20일 세종 정부세종청사에서 농업 현장 안전 체계 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 정보 연계와 첨단기술 공유를 본격 추진한다고 밝혔다.

양 기관은 그동안 사물인터넷(IoT)을 활용한 농기계 사고 알림 시스템과 119 상황실 정보 연계, 구조 출동 데이터 분석, 소방공무원 대상 치유농업 프로그램 운영 등 다양한 협력사업을 추진해왔다.

이번 협약은 기존 협력 과제를 확대하고 신규 과제를 추가해 총 4개 분야로 협력을 강화하는 것이 핵심이다.

주요 내용은 농기계 사고 감지 정보와 119 상황실을 연계해 신속 대응을 확대하고, 구조 출동 데이터를 기반으로 농작업 사고 유형을 분석해 예방 대책에 활용하는 것이다.

소방공무원을 위한 치유농업 프로그램을 확대하고, 재난 대응과 농작업 효율화를 위한 드론과 무인로봇 등 첨단 기술의 현장 적용도 추진한다.

특히 농촌진흥청은 소방청이 보유한 구조 데이터를 활용해 논과 밭, 비닐하우스, 축사 등에서 발생하는 사고를 분석하고, 사고 다발 지역과 고위험 지역을 예측해 예방 중심의 안전 관리 체계를 구축할 계획이다.

말벌집 제거용 드론 등 농촌진흥청이 개발한 기술을 실제 소방 현장에 적용하는 방안도 검토하고 있다.

김승룡 소방청장은 “현장 대응 시스템과 구조 데이터베이스를 바탕으로 농업 현장 안전 관리 체계를 더욱 정교하게 만들겠다”며 “신속 대응과 사전 예방이 함께 작동하는 안전 환경을 조성하겠다”고 말했다.

이승돈 농촌진흥청장은 “정보 공유를 통해 재해 유형별 대응 전략을 마련하고 현장 예방 활동을 강화하겠다”며 “치유농업 프로그램 확대를 통해 소방공무원의 심리 회복 지원도 병행하겠다”고 했다.