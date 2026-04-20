“李정부 잇따른 외교참사로 방미 결정한 것” “우리 기업 비자 문제 해결 강력하게 요청”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 방미 일정을 마치고 귀국한 장동혁 국민의힘 대표가 20일 “미국 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인을 구축해 흔들리는 한미동맹을 지탱할 신뢰의 토대를 만들었다”고 자평했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 “백악관 국무부 등 미국 정부 주요 인사들을 만나 통상 협상 등 산적한 경제 현안에 대해 의견을 나누고 상호협력을 지속해나갈 소통창구를 열었다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “헤리티지 재단 미국국제공화연구소 IRI 방문을 통해 미국 사회 전문가들과도 폭넓은 의견을 교환했다”며 “국민의힘이 미국과 대화를 시작할 길을 열었고 앞으로 진짜 소통을 통해 진짜 대책을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

그는 “지방선거를 앞두고 방미 결정하기까지 깊은 고민이 있었다”며 “논란이 따를 것도 충분히 예상했지만, 어렵게 방미를 결정한 것은 이재명 정권의 잇따른 외교참사로 대한민국이 심각한 위기에 직면해있기 때문”이라고 언급했다. 그러면서 “그런 차원에서 저는 시종일관 국익을 중심에 두고 전략적 정당외교를 펼치는 데 최선을 다했다”고 강조했다.

장 대표는 주요 성과에 대해 “한국이 필요한 역할을 해주길 바란다는 비공개 요청도 있었다”며 “미국 측 여러 주요 인사들은 이란 전쟁에 대한 우리 정부의 입장이 무엇인지를 물었고, 최근 이재명 대통령의 이스라엘 관련 발언에 대해서도 진위가 무엇인지 궁금해하고 있었다”고 설명했다.

이어 “미국도 대한민국 대통령의 발언을 심각하게 보고 있음을 실제로 확인할 수 있었다”며 “한미 동맹에 대한 우리 대한민국 지지와 신뢰는 변함이 없고 궁극적으로 한미동맹을 지켜나갈 것임을 강력히 설득했다”고 강조했다. 그러면서 “그 과정에서 보수정당인 국민의힘이 제대로 역할할 것임을 확인시켰다”고도 했다.

한반도 핵 문제와 관련해서는 “제가 만난 미국 행정부와 상하원 의원 가운데 대북 유화책을 지지하는 사람은 단 한사람도 없었다”며 “국민의힘 역시 힘에 의한 평화를 기조로 하고 있으며, 한미동맹을 중심으로 안보를 더욱 강화하는 것만이 한반도 평화를 지키는 일임을 여러차례 강조했다”고 말했다.

장 대표는 “(미국 측과) 핵 추진 잠수함 건조 사업을 비롯해서 실질적으로 우리에게 도움이 되는 협력 방안들을 논의했다”며 “무엇보다 우리 진출 기업들이 많은 어려움을 겪고 있는 비자 문제 해결을 강력하게 요청했다”고 밝혔다.

장 대표는 국무부 방문 관련 차관보 이외 구체적인 만남 대상이나 내용에 대해서는 보안상의 이유로 공개하지 않았다. 장 대표는 당초 2박 4일이었던 미국 방문 일정을 5박 7일로 한 차례 늘렸다가, 미 측 요청으로 귀국일을 이틀 더 연기하며 8박 10일간의 방미 일정을 소화했다.