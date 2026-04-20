나우앤서베이 광역시도 주민 조사 30대 불만 많고, 서울 최상, 제주 최하위

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서베이 전문기관의 전국 16개 광역단체의 생활만족도 조사결과 예상 밖의 결과가 속출했다.

나우앤서베이는 대한민국 17개 광역시도(1개 시도가 통합 응답자의 실제 거주지를 모바일 위치 인증으로 검증한 ‘2026년 대한민국 광역시도별 생활만족지수(Life Satisfaction Index, LSI)’ 조사 결과를 20일 발표했다.

이번 조사는 2026년 3월 16일부터 4월 14일까지 대한민국 17개 광역시도 주민 2,438명을 대상으로 진행되었으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.98%포인트이다.

조사 결과, 2026년 대한민국 전국 평균 생활만족지수(LSI: Life Satisfaction Index)는 60.9점(100점 만점)으로 집계됐다.

이 조사는 2,438명의 실제 응답을 바탕으로 쾌적도(25%), 문화(20%), 주거환경(30%), 생활환경(20%), 종합보정(5%)의 영역별 가중치를 적용한 복합 지수로 산출됐다.

지역별 추이를 살펴보면, 서울특별시가 64.7점으로 전국 1위를 기록하며 가장 높은 만족도를 보였다. 대중교통의 높은 접근성과 풍부한 생활편의시설이 주된 강점으로 꼽혔다.

2위는 대구(62.4점), 3위는 부산(62.2점)으로, 두 도시 모두 교통과 자연환경이 장점으로 평가됐다.

대전·세종(61.9점)은 쾌적도 부문에서 전국 최고점(68.4점)을 기록하며 4위에 올랐고, 인천(61.8점)과 전남(61.7점)이 각각 5·6위를 차지했다.

중간 그룹인 7~10위에는 경기(61.3점), 충남(59.4점), 울산(59.2점), 광주(58.4점)가 포함됐다.

하위 그룹인 11~16위는 경북(57.4점), 강원(57.2점), 전북(57.1점), 경남(57.0점), 충북(55.2점), 제주(54.9점) 순으로 나타났다.

주거쾌적도는 대전·세종이 1위, 전북이 최하위였으며, 문화생활은 서울이 1위, 충북이 꼴지였다.

생활환경은 다른 시도가 50후반~60초반 만족도를 보인데 비해, 제주만 40후반으로 나홀로 격차를 보였다.

연령대별로는 20대(64.9점)와 60대 이상(64.1점)이 전국 평균을 크게 웃도는 반면, 30대(59.7점)가 전 연령 중 가장 낮은 만족도를 기록했다.

40대(60.1점)와 50대(60.4점)도 전국 평균(60.9점)을 소폭 하회했다. 이는 자녀 양육·주거 마련·직장 스트레스 등이 집중되는 30~40대의 구조적 어려움을 반영하는 것으로 풀이된다.

전국 평균 기준으로 남성(61.1점)과 여성(61.3점)의 만족도 격차가 0.2점에 불과해 성별 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

다만, 지역별로는 전남(여성 67.9점, 남성 60.5점), 울산(여성 63.6점, 남성 57.8점), 대전·세종(남성 63.9점, 여성 57.4점), 경남(남성 59.1점, 여성 52.4점) 등에서 최대 7점 내외의 격차가 나타나, 동일한 성별이라도 거주 지역에 따라 삶의 만족 경험이 크게 달라지는 것으로 분석됐다.

나우앤서베이 유영선 팀장은 “이번 조사는 위치 인증 기술을 통해 데이터의 신뢰성을 극대화한 만큼, 지역 간 인프라의 구조적 개선과 세대별 삶의 부담을 완화하는 정교한 정책 설계를 위한 핵심 기초자료로 활용되길 바란다”라고 말했다.