- KIOST, ‘장기 인도양 심층 관측 네트워크 프로젝트’ 수행

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 해양과학 연구역량이 국제적으로 인정받았다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 ‘UN 해양과학 10년 프로젝트(UN Ocean Decade)’에 노수연 박사 연구팀이 참여한다고 20일 밝혔다.

승)은 ‘UN 해양과학 10년 프로젝트’의 핵심 프로그램 중 하나인 ‘심해 관측 전략(Deep Ocean Observing Strategy)’에 노수연 박사 연구팀이 참여한다고 밝혔다.

‘해양과학 10개년 프로젝트’는 UN의 ‘지속가능 개발목표’ 중 하나인 ‘해양에서의 지속가능한 개발’을 위해 추진되며, 모든 회원국이 참가하는 전 지구적 해양연구 프로젝트다. 지속 가능한 해양자원의 관리와 이용을 위한 과학적 해결책을 2030년까지 도출하는 것을 목표로 한다.

노수연 박사 연구팀은 서울대학교 남성현 교수와 함께 ‘장기 인도양 심층 관측 네트워크 프로젝트’를 공동 제안해 6개월 이상의 엄격한 심사를 거친 끝에 최종 선정됐다.

선정된 프로젝트는 서인도양 열대 해역에 설치된 수중계류선(Station K)을 통해 수온, 염분 및 해류 등 시계열 관측자료를 확보하고, 물리 현상을 분석하는 것이다. 확보된 데이터는 국제표준의 고품질 자료이며 전 세계 연구자들에게 공유해 공동연구를 확대할 계획이다.

노수연 박사는 “그동안 축적해 온 인도양 심층 관측자료를 국제 사회와 공유하고, 글로벌 해양과학 분야에서 KIOST의 기여와 역할을 더욱 넓혀가겠다“고 말했다.

한편 KIOST는 ‘UN 해양과학 10년 프로젝트’ 설립 취지에 맞춰 전 세계 신진 해양과학자의 참여와 역량 강화를 지원해 차세대 인재 양성과 국제 과학 공조를 더욱 강화해 나갈 계획이다.