어린이들 직접 쓴 운동회 개최 양해문, SNS서 화제

“소음 양해 부탁드린다”, 누리꾼들 “어른들이 미안”

경기 성남시 분당구 한 초등학교 담장에 어린이들이 쓴 운동회 개최 양해문이 붙어있다. [seoulwhi 스레드 갈무리]
경기 성남시 분당구 한 초등학교 담장에 어린이들이 쓴 운동회 개최 양해문이 붙어있다. [seoulwhi 스레드 갈무리]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 초등학교 담벼락에 어린이들이 직접 쓴 손편지들이 빼곡히 붙은 모습이 온라인 상에서 화제다. 편지는 인근 아파트 입주민들에게 곧 열릴 학교 운동회로 인해 소음 불편을 드려 죄송하다는 내용이다. 아파트 숲에 둘러싸여 운동회 조차 마음껏 열지 못하는 요즘 도심 학교의 현주소를 드러낸 것이어서 씁쓸함을 남긴다.

20일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 한 초등학교 담장에 붙은 이같은 이색 전시물을 촬영한 사진과 영상이 올라 왔다. 작성자 A 씨는 “산책갔다 오는데 동네 초등학교 담벼락에 빼곡히 븥어있더라”라며 “초등학교 운동회 하면 민원이 많이 들어온다고 한다”라고 전했다. 그러면서 “뭔가 기분이 이상했다”라고 덧붙였다.

경기 성남시 분당구 한 초등학교 담장에 어린이들이 쓴 운동회 개최 양해문이 붙어있다. [seoulwhi 스레드 갈무리]
경기 성남시 분당구 한 초등학교 담장에 어린이들이 쓴 운동회 개최 양해문이 붙어있다. [seoulwhi 스레드 갈무리]

공유한 영상과 사진으로 미뤄 해당 학교는 경기 성남시 분당구 양지마을에 있는 초림초등학교로 보인다. 이 학교는 오래된 구축 아파트들로 둘러싸여 있다.

학교 담장에 붙은 어린이들이 직접 작성한 인근 아파트 입주민 대상 ‘양해문’을 보면, 아이들은 각자 삐뚤빼뚤한 손 글씨와 그림을 곁들여 오는 29일부터 30일까지 양일간 운동회가 진행된다고 알렸다. 그러면서 “학생들의 함성과 음악 소리로 인해 시끄러울 수 있으니 양해부탁드린다”라고 했다.

한 어린이는 알록달록 한 색상으로 “불편을 드려서 죄송합니다”라고 크게 쓰고, 아래에는 운동회가 열리고 있는 모습을 그려넣었다. 이 어린이는 “체육대회를 열 때 소음이 날 수 있습니다. 불편을 드려서 죄송합니다. 양해부탁드립니다. 그러면 저희가 더 빛납니다”라고 적었다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 “너희 잘못 아니고 죄송할 일 아니야, 어른들이 미안해. 자유롭게 뛰어놀아야하는데”, “저 옆에 ‘얘들아 너희들 잘못이 아니야. 민원충들아 닥쳐줄래?’라고 써주고 싶다”, “왜 아기들 하루 잠깐 노는 거로 부채의식을 심어주는가, 이기적인 어른들” 등의 반응을 보였다.

이 시기에 초등학교 운동회를 앞두고 학교와 학생들이 인근 주민들의 눈치를 보는 풍경은 해마다 반복되고 있다.

지난해 5월에도 한 온라인 커뮤니티에는 ‘사과부터하고 시작하는 요즘 초등학교 운동회’라는 제목의 영상이 올라 와 논란이 된 바 있다. 당시 영상에선 운동장에 모인 초등학교 1, 2학년 학생들이 “죄송합니다. 오늘 저희들 조금만 놀게요. 감사합니다”라고 일제히 외치는 모습이 담겼다.

2024년 5월 서울의 한 초등학교 운동회 날에는 인근 빌딩에서 소음에 항의하며 경찰에 신고한 사례가 있었다.


jshan@heraldcorp.com