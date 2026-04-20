로이터 “몰타 선적 유조선, AIS 끄고 항해하다 17일 포착” 현대오일뱅크 정유시설에 하역 예정

[헤럴드경제=도현정 기자] 로이터 통신이 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 빠져나온 100만배럴 규모의 유조선이 국내에 입항할 예정이라고 20일 보도했다.

로이터 통신에 따르면 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호가 지난 13일 호르무즈 해협을 통과했고, 이후 한국으로 향하고 있다.

오데사호는 석유 100만배럴을 실을 수 있는 수에즈맥스급 유조선으로, 현대오일뱅크 정유시설에서 화물을 하역할 예정이라 전해진다.

런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 이 유조선은 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 17일 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 근처에서 다시 포착됐다.

현대오일뱅크 측은 유조선이 자사 정유시설로 향하고 있다고 밝혔다. 적재 화물에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

호르무즈 해협을 봉쇄해온 이란은 지난 17일 해협을 개방하겠다고 발표했다가 미국이 이란 선박들의 호르무즈 해협 통과 봉쇄를 유지하겠다고 하자, 하루만에 다시 해협 봉쇄로 입장을 바꿨다. 17일부터 18일 사이 이란이 해협을 개방한 시점에 여러 척의 선박들이 해협을 통과한 것으로 전해졌다.