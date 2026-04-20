지하 4층~지상 38층, 1048가구 올해 정비사업 수주 1.5조 돌파

롯데건설은 지난 18일 경남 창원 용호3구역 재건축정비사업(투시도) 시공사로 선정됐다고 20일 밝혔다. 사업비는 약 3967억원 규모다.

창원 용호3구역 재건축정비사업은 경남 창원시 성산구 용호동 67-2번지 일대에 용호무학아파트를 재건축해 지하 4층~지상 38층, 아파트 6개 동, 총 1048가구 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 용호3구역은 용호초, 용남초, 반송중, 창원용호고 등이 인접해 초등학교부터 고등학교까지 모두 도보로 통학할 수 있다. 창원을 대표하는 용지공원도 가깝다. 창원시청, 롯데백화점 창원점, 창원스포츠파크, 창원컨벤션센터 등 다양한 행정·생활 인프라도 가까이에 있다. 롯데건설은 인근 용지공원과 반송공원을 모두 조망할 수 있는 스카이 테라스를 조성할 계획이다. 롯데건설은 서울 송파구 가락극동아파트 재건축(4840억원)과 성동구 금호제21구역 재개발(6242억원)에 이어 이번 수주로 올해 도시정비사업 누적 수주액 1조5049억원을 달성했다. 신혜원 기자