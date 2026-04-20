기후부·기상청·기후위 합동 ‘대한민국 기후위기 진단 토론회’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 21일 오후 전남 여수 베네치아호텔에서 ‘대한민국 기후위기 진단 토론회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

기후부, 기상청, 국가기후위기대응위원회가 공동 주최하는 이번 토론회는 ‘녹색대전환-국제주간’, ‘2026년 기후변화주간’을 계기로 국내 기후위기 현황을 진단하고, 향후 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

토론회에는 서울대 김상우 교수, 이동근 교수, 경희대 유가영 교수, 포항공대 민승기 교수, 서울시립대 박찬 교수 등 기상·기후 분야의 저명한 전문가들이 참석해 발제와 토론을 진행할 예정이다.

발제 순서에는 먼저 노경숙 기상청 기후변화감시과장이 ‘2025 이상기후 보고서’, ‘지구대기감시 보고서’를 기반으로 확인한 우리나라 기후변화 현황 및 영향에 대해 발표한다.

이어 이채원 기후부 기후적응과장이 ‘국가 기후위기 적극 대응 대책 2026년 추진계획’을 발표한 뒤, 유가영 경희대 교수가 ‘정보에서 대응으로 : 기후위기 정보와 적응정책’의 발제를 진행한다.

이어지는 종합토론에서는 ‘향후 기후위기 적응정책이 가야할 길’이라는 주제로, 기상청 등에서 생산한 기후변화 감시·예측 자료가 각 부문의 기후위기 대응 정책으로 이어지는 추진 방향에 대해 기상·기후 전문가들이 다양한 제언을 논의한다.

토론회는 기후부 유튜브에서 이날 오후 2시 30분부터 생중계될 예정이다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장은 “기후위기가 더 이상 미래의 문제가 아닌, 우리 국민의 삶 전반에 영향을 미치는 당면한 위기가 됐다”며 “이번 토론회가 민관 합동으로 힘을 합쳐 기후위기에 적극적으로 대응할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.