한국예술종합학교 주관 수준급 공연

현대차 정몽구 재단이 주최하는 ‘제12회 계촌 클래식 축제’(사진)가 오는 6월 5~7일 3일간 강원 평창 계촌클래식마을에서 열린다. 이번 행사는 한국예술종합학교가 주관하며, 강원특별자치도 평창군이 함께한다.

계촌 클래식 축제는 현대차 정몽구 재단의 사회공헌 사업 ‘예술마을 프로젝트’에서 출발해 올해로 12회를 맞았다. 조성진, 임윤찬, 백건우 등 세계적 연주자들이 거쳐간 국내 대표 야외 클래식 축제로 자리잡았다.

올해 축제는 ‘The Tune(조율)’을 주제로 ‘다시, 그 숲으로’를 슬로건으로 내세웠다. 일상의 긴장을 내려놓고 새로운 기준으로 삶을 재정비하자는 메시지를 음악으로 전달한다.

개막일인 5일에는 바이올리니스트 이지혜와 피아니스트 김송현, 바이올리니스트 김현서가 무대에 오른다. 6일에는 지휘자 아드리앙 페뤼숑이 이끄는 부천필하모닉오케스트라가 공연하며, 첼리스트 한재민이 협연한다. 마지막 날인 7일에는 바이올리니스트 대니 구와 디토 체임버 오케스트라가 피날레를 장식한다.

특히 계촌초·중 전교생으로 구성된 ‘계촌별빛오케스트라’가 5일 별빛콘서트 오프닝을 맡는다. 해당 오케스트라는 폐교 위기를 극복하기 위해 2009년 창단돼 지역 대표 문화 자산으로 자리잡았다. 축제 기간 동안 다양한 공연도 이어진다.

6일 밤에는 기타리스트 박규희의 달빛콘서트가 열리며, 낮에는 CMK 앙상블과 솔루스 브라스 퀸텟이 햇살콘서트를 선보인다. 아울러 지역 예술인 공연과 체험 프로그램, 먹거리 부스 등 부대행사도 마련돼 복합 문화 축제로 진행된다.

사전 예약은 오는 5월 6일까지 네이버를 통해 가능하다. 권제인 기자