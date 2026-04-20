- 지식재산처, 혁신 중소벤처 기업에 자금공급확대…지식재산 담보대출·보증·투자를 통해 혁신기업에 자금 공급

[헤럴드경제= 이권형기자] 물적 담보가 부족하거나 신용도가 낮은 중소·벤처기업이 아이디어와 지식재산만으로 필요한 자금을 적시에 조달이 가능해 질 전망이다.

지식재산처(처장 김용선)는 지식재산 금융 잔액 규모가 지난 2025년 말 기준 12조 4000억원을 달성했다고 20일 밝혔다.

지식재산 금융은 기업이 보유한 지식재산을 기반으로 지식재산 담보대출·보증·투자를 통해 혁신기업에 자금을 공급하는 대표적인 생산적 금융이다.

지식재산 금융 잔액은 지난 2024년 말 10조 8000억원에서 2025년 말 12조 4000억원으로 증가해 전년대비 14.8% 성장했다.

지난 2025년 지식재산 금융 신규공급은 총 3조 1000억원으로, 2024년 2조 9500억원 대비 5.2% 증가했다.

지난 2025년 지식재산 금융 규모 증가는 지식재산 담보대출·보증·투자 중에서 지식재산 투자가 확대된 영향이 가장 큰 것으로 나타났다. 2025년 지식재산 금융 잔액은 전년대비 1.6조원 확대됐고 그 중 지식재산 투자가 1.3조원을 차지했다. 신규공급은 전년대비 1600억원이 증가했고 그 중 지식재산 투자는 1000억원이었다.

분야별로 살펴보면, 우선 지식재산 담보대출 잔액은 전년대비 2.8% 감소한 2조 900억원, 신규공급은 전년대비 5.6% 증가한 7900억원으로 나타났다.

지난 2025년의 경우, 신규공급이 증가했음에도 잔액이 감소한 것은 금융권의 건전성 강화 조치 등으로 인해 신규공급보다 상환액 등이 더 많았기 때문인 것으로 풀이된다.

지식재산 보증 잔액은 전년대비 5.9% 증가한 4.67조원이며, 신규공급은 전년대비 1.9% 증가한 9900억원으로 집계됐다. 이는 정책금융기관인 신용보증기금·기술보증기금이 창업 초기기업 및 혁신 중소·벤처기업 등에 대한 정책보증 공급을 확대한 것에 기인한다.

지식재산 투자의 경우, 잔액은 전년대비 30.7% 급증한 5조 6400억원, 신규공급은 7.6% 증가한 1조 3300억원으로 나타났다. 지식재산 투자는 지식재산의 가치를 평가해 기업이나 프로젝트 등에 투자하는 것이다. 이러한 지식재산 투자가 증가한 것은 지식재산이 기업이나 사업의 미래가치를 결정하는 핵심 근거로 보는 투자기관이 많아졌기 때문인 것으로 보인다.

앞으로도 지식재산처는 지식재산 금융을 한층 확대해 나간다는 방침이다. 인터넷은행, 지방은행 등으로 지식재산 담보대출 취급은행을 다각화하고, 지식재산 담보대출 패스트트랙 신설을 통해 대출 소요기간 단축(4주 → 2주)도 추진할 계획이다. 아울러, 모태펀드 특허계정 확대를 통한 지식재산 투자펀드 확대조성, 인공지능(AI) 기반 지식재산 가치평가 고도화 등도 추진한다.

정연우 지식재산처 차장은 “이재명 정부의 생산적 금융 확대 기조에 따라 지식재산 금융도 꾸준히 증가하고 있다”며 “물적 담보가 부족하거나 신용도가 낮은 중소·벤처기업이 아이디어와 지식재산만으로 필요한 자금을 적시에 조달할 수 있도록 지식재산 금융을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.