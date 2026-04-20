경북 울진군 약 130명 대상 의료서비스 올해 상반기 총 3회 실시…포용금융 실천

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권이 지난 19일 경상북도 울진군을 방문해 농어촌 어르신들을 위한 ‘행복뚝딱 의료봉사’를 실시했다.

20일 KB증권에 따르면 이번 봉사활동은 KB증권 임직원들과 ‘열린의사회’ 의료진 등 약 40명이 참여한 가운데 진행됐다.

울진군 후포면사무소에 마련된 임시 진료소에서 오전 9시부터 오후 2시까지 지역 어르신 130여명을 대상으로 내과, 정형외과, 피부과, 안과 등 종합 의료서비스를 제공했다. 진료 후에는 어르신들의 건강 관리를 돕기 위해 상비약과 영양제 등 의약품과 소정의 기념품도 함께 전달했다.

2023년부터 시작된 ‘행복뚝딱 의료봉사’는 도농 간 의료 격차 해소를 위한 KB증권의 대표적인 사회공헌 사업이다. 의료 복지 사각지대를 먼저 선정해 열린의사회 전문 의료진과 함께 안전하고 전문적인 진료를 지원하고 있다.

KB증권은 지난해 총 5회의 의료봉사를 진행한 데 이어, 올해도 지난 3월 전북 진안을 시작으로 경남 의령, 경북 울진까지 상반기에만 총 3회의 활동을 펼쳤다. 이를 통해 현재까지 약 350명의 어르신에게 무료 의료 혜택을 제공했다.

강진두, 이홍구 KB증권 대표이사는 “KB증권은 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 파트너가 되는 것이 목표”라며 “따뜻한 금융의 손길이 필요한 이웃들을 위해 진정성 있는 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.

KB증권은 ‘포용금융’과 ‘상생’의 가치를 실현하기 위해 다각적인 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 소상공인을 지원하는 ‘깨비상점’ 사업, 취약 청년을 위한 ‘체납 건강보험료 지원’ 사업을 비롯해 가족돌봄아동을 위한 ‘깨비증권 희망 도시락’ 등을 꾸준히 진행 중이다. 또, 2023년부터 진행한 취약계층 가정 대상 ‘행복뚝딱 깨비증권 그린캠핑’을 오는 5월에도 실시할 예정이다.