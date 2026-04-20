[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 시 일자리 정보 통합 제공 누리집 ‘부산일자리정보망’을 인공지능(AI) 기반 맞춤형 서비스 중심으로 전면 개편하고, 20일부터 새로워진 일자리 탐색 서비스를 시민들에게 본격 제공한다.

시는 이용자 활동 기반과 최근 확산되고 있는 AI 활용 정보 탐색 트렌드를 인식해 분절적으로 운영되던 플랫폼 내 시스템들을 통합하고, 사용자 인터페이스(UI) 개선, AI 기반 정보 추천 기능 도입 등 사용자 편의 및 서비스 활용도를 높이기 위한 시스템 전면 개편을 진행했다.

‘부산일자리정보망’은 지역 내 흩어진 일자리 정보를 통합 제공하기 위해 지난 2017년 구축되어 운영되고 있는 부산 지역 일자리 플랫폼으로, 구축 이후 연간 접속 건수가 지난해 2299만건에 달하는 등 꾸준히 증가하며 부산 시민들의 대표적인 일자리 정보 창구로 자리매김해 왔다.

이번 개편의 핵심은 기존의 일방향적 정보 제공 방식을 넘어 이용자 특성과 수요에 맞는 정보를 정교하게 연결하는 AI 기반 맞춤형 정보 제공 체계를 도입했다는 점이다. 회원가입 후 ▷관련 이력 ▷희망 직무 ▷근무조건 등을 입력하면 이를 기반으로 AI가 적합도를 분석해 개인별 맞춤 일자리와 정책 정보 등을 추천해 제공한다.

기업도 구인 조건을 등록하면 인공지능 기반으로 적합한 인재 정보를 추천받을 수 있으며, 기업이 활용 가능한 지원사업 정보도 함께 확인할 수 있다. 새로워진 ‘부산일자리정보망’은 기존 주소(www.busanjob.net) 그대로 접속해 이용하면 된다.