[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 ‘스피드 시너지 골든 이벤트’ 와 ‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 두 가지 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

스피드 시너지 골든 이벤트는 캘러웨이의 대표 비거리 조합인 퀀텀 드라이버와 크롬투어 또는 크롬투어 X 골프볼을 함께 구매한 고객을 대상으로 진행된다.

해당 프로모션 참여 고객 중 추첨을 통해 1등에게는 골드바 10돈(1명)이 증정되며, 2등에게는 퀀텀 스탠드백(10명), 3등에게는 퀀텀 모자(100명)가 제공된다. 또한 구매 인증을 완료한 모든 고객에게는 3만 원 상당의 온라인 바우처가 지급된다.

‘팀 캘러웨이가 우승하면 혜택이 따라온다!’ 이벤트는 KPGA와 KLPGA 투어에서 팀 캘러웨이 소속 선수가 우승할 경우, 지정 기간 동안 해당 제품을 구매한 고객에게 온라인 바우처가 제공되는 방식이다.

팀 캘러웨이 소속 선수가 우승한 다음날부터 다음 우승자가 나오기 전(월요일부터 토요일)까지 지정된 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터 구매 고객을 대상으로 바우처가 지급된다.