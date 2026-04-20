타이틀 스폰서로 참여…르노 차량 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아는 타이틀 스폰서로 참여한 ‘르노 부산오픈테니스대회 2026’이 성황리에 마무리됐다고 20일 밝혔다.

지난 12일부터 19일까지 부산시 금정체육공원 스포원 테니스장에서 열린 이번 대회에는 총 114명의 국내외 선수들이 출전해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 19일 열린 단식 결승전에서는 접전 끝에 레안드로 리에디(스위스) 선수가 우승을 차지했으며, 르노코리아 니콜라 파리 사장이 직접 트로피를 수여하며 우승을 축하했다.

총 상금 22만5000달러 규모로 개최된 르노 부산오픈테니스대회 2026은 세계남자프로테니스협회(ATP) 챌린저 투어 공식 일정에 포함된 국제 대회로, 세계 랭킹 포인트 획득을 위해 국내외 유망주 선수들이 대거 참가했다.

르노코리아는 타이틀 스폰서로서 대회 기간 동안 다양한 현장 마케팅 활동을 통해 관람객들과 소통했다. 대회장에 마련된 르노코리아 브랜드 부스에서는 권순우 선수 사인회를 진행했으며, ‘The Originals’ 굿즈 전시·판매를 진행했다.

또한 플래그십 차량 필랑트를 시승해 볼 수 있는 기회를 통해 브랜드 경험을 확대했고, 르노코리아 차량으로 공항과 경기장, 선수 숙소 간 공식 셔틀을 운영하며 대회 진행을 지원했다.