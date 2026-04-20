비수도권 중소기업 대상 기술 인력 채용지원 시범사업 내달 6일까지 신청 접수

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 비수도권 중소기업의 기술인력 채용을 돕기 위한 시범사업을 추진한다.

20일 중기부에 따르면 지역 중소기업은 기술개발, 품질개선, 신제품 개발 등 혁신 과정에서 필요한 전문 기술인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 특히 비수도권 기업은 적합한 인재 확보의 한계와 채용 비용 부담으로 인해 필요한 인력을 적시에 충원하는 데 제약이 있었다.

이번 사업은 이 같은 현장의 애로사항을 반영했다. 중소기업이 민간 전문 기관(헤드헌팅업체)을 활용해 필요한 기술인력을 보다 원활하게 확보할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

기업이 전문 기술인력을 헤드헌팅 업체를 통해 신규 채용하고, 3개월 이상 고용을 유지할 경우 채용 비용을 기업당 최대 1000만원 한도의 바우처 형태로 지원한다. 총지원 규모는 10억원이며, 정부 지원 비율은 75%이다. 아울러 농어촌 인구감소 지역 소재 기업에는 5~10%포인트의 우대지원이 추가 적용된다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 “지역 중소기업이 혁신을 지속하기 위해서는 필요한 시점에 적합한 기술인력을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “이번 시범사업을 통해 기업의 채용 부담을 완화하고, 내부 기술 역량이 축적되는 계기가 될 수 있도록 적극 추진해 나가겠다”라고 말했다.

상세한 내용은 중기부 홈페이지에 공고될 예정이며 참여를 희망하는 기업은 이날부터 내달 6일까지 온라인으로 신청할 수 있다. 자세한 지원 요건과 절차는 공고문에서 확인할 수 있다.