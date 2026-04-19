수출 교육·1:1 상담부터 바이어 연결까지 전 과정 지원

BIOFACH 참가 연계…상담·통역·계약 후속관리까지 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 국립농산물품질관리원은 20일부터 ‘2026년 유기가공식품 수출 활성화 지원사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 해외 진출에 어려움을 겪는 유기가공식품 인증사업자를 대상으로 수출 준비 단계부터 해외 구매자 연결까지 전 과정을 지원해 판로 확대를 돕는 것이 목적이다.

특히 올해는 수출 기초 교육과 맞춤형 상담을 처음 도입했다. 사전진단을 통해 기업별 애로사항을 파악하고, 전문가가 1대1 상담을 제공해 실질적인 수출 역량 강화에 초점을 맞췄다.

해외 바이어와의 접점도 확대된다. 미국, 유럽연합(EU), 영국, 캐나다, 태국 등을 대상으로 국내 초청 상담회와 현지 상담회, 온라인 설명회 등을 병행해 다양한 방식으로 수출 기회를 제공한다.

또 세계 최대 유기식품 박람회인 독일 BIOFACH 참가 기업에는 상담 창구 운영, 통역 지원, 외국어 홍보물 제작 등을 지원한다. 상담 이후에도 구매자 요구 대응과 계약 실무를 체계적으로 관리해 실제 계약 성사까지 이어질 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

지원 항목은 개별 또는 중복 신청이 가능하다. 참여를 희망하는 유기가공식품 인증사업자는 20일부터 내달 15일까지 친환경인증관리정보시스템을 통해 신청하면 된다.

김철 농관원장은 “유기가공식품 기업의 수출 경쟁력 강화를 통해 친환경 산업을 활성화하고, 참가 기업이 국제 시장에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.