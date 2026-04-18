공동 선두에서 1타차 단독 선두로 “타수 차 안 커 내 플레이에 집중”

[헤럴드경제=조용직 기자] 김민선이 KLPGA투어 넥센·세인트나인 마스터스(총상금 10억원) 두 번째 날 단독 선두에 올랐다.

김민선은 18일 경남 김해시 가야CC(파72·6천902야드)에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 버디 6개로 6언더파 66타를 쳤다. 1라운드 7언더파로 공동 선두에 이름을 올렸던 김민선은 중간 합계 13언더파 131타를 기록하며 단독 선두로 나섰다.

지난해 4월 덕신EPC 챔피언십에서 KLPGA 투어 첫 승을 신고했던 김민선은 다음 주 타이틀 방어전을 앞두고 통산 2승 기회를 맞이했다.

김민선은 2번 홀(파3)부터 4개 홀 연속 버디 행진으로 초반 기세를 올렸다. 이후 파를 지켜나가던 그는 15번 홀(파4)과 17번 홀(파3)에서 각각 버디를 적어냈다.

전날에 이어 보기 없는 경기를 펼친 김민선은 “샷이 잘 돼서 보기를 할 만한 위험한 상황이 거의 없었다. 예상하지 못한 상황에서 버디가 나오면서 좋은 흐름이 이어졌고, 전반적으로 만족스러웠다”고 자평했다.

그는 “조급해지지 않는 것이 가장 중요하다. 타수 차이가 크지 않기 때문에 내 플레이에 집중하려고 한다”면서 “챔피언 조에서 오랜만에 경기하는데 기대되고 설렌다. 꾸준히 스코어를 지키는 플레이에 집중할 계획”이라고 덧붙였다.

마찬가지로 통산 1승씩 보유한 김민별과 전예성이 한 타 차 공동 2위(12언더파 132타)에 올라 마지막 날 치열한 우승 경쟁을 예고했다.

지난해 이 대회 우승자 방신실은 이날만 9언더파를 몰아치며 코스 레코드를 경신한 가운데 4위(10언더파 134타)로 뛰어올랐다.

방신실은 “어제 경기력이 매우 답답해서 늦게까지 연습한 결과가 오늘 좋은 성적으로 이어진 것 같다”면서 “내일 최대한 많은 버디를 만들어 내는 데 집중하며 후회 없이 마무리하고 싶다”고 말했다.