[헤럴드경제=김보영 기자] 부산을 찾은 중국인 관광객이 일본인 남성에게 성추행을 당했다고 주장하는 글이 확산되면서 논란이 일고 있다.

18일 부산진경찰서 등에 따르면 전날 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에는 중국인 여성 A씨가 한국 여행 중 성추행 피해를 주장하는 내용의 글이 올라왔다. 해당 게시물은 3000만건 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 확산하고 있다.

A씨는 부산의 한 게스트하우스에 숙박하던 중 일본인 남성 B씨에게 성추행과 모욕을 당했다고 주장했다. 그는 “시끄러운 소리에 잠에서 깼는데 B씨가 침대 머리맡에서 내 신체 일부를 만지고 있었다”며 “손전등을 비추자 내 몸과 침대, 짐 등에 소변을 본 상태였다”고 적었다.

또 A씨는 경찰이 사건 접수를 하지 않고 화해를 권유했다는 취지의 주장도 제기했다.

경찰에 따르면 해당 사건은 실제로 신고가 접수돼 현재 수사가 진행 중이다.

지난 15일 오전 5시쯤 부산진구의 한 게스트하우스 객실에서 일본인 B씨가 소변을 봐 다른 투숙객의 침대와 짐을 오염시킨 사실이 확인됐다. 해당 객실은 남녀 혼성 6인실이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 B씨의 행위가 성범죄에 해당하는지를 포함해 정확한 사실관계를 조사하고 있다. 경찰은 출국한 B씨에 대해서는 출석을 요구했으며 B씨는 출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “신고를 받은 즉시 현장에 출동해 필요한 조치를 진행했다”면서 “현장 오염에 대해 배상 절차를 안내했을 뿐 개인 간 화해를 권유하지도 않았다. 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.