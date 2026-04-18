[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시 청년센터는 지난 17일 경산시 청년센터 1층 오픈스튜디오에서 ‘2026년 제1기 경산시 청년센터 SNS서포터즈 발대식’을 개최했다.

이날 발대식은 위촉장 수여, 센터 소개 및 활동 안내, 네트워킹 프로그램 순으로 진행됐으며 이날 행사를 계기로 청년이 직접 참여해 청년의 시각에서 정책을 알리는 청년 참여형 홍보 채널의 시작을 알렸다.

경산시 청년센터 SNS서포터즈는 총 10명으로 구성됐으며 대학생·직장인·외국인 등 다양한 배경의 청년들이 참여한다.

이들은 청년정책 관련 콘텐츠를 제작해 다양한 온라인 채널을 통해 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

경산시 관계자는 “경산시 청년센터 SNS서포터즈는 청년이 직접 참여하여 청년정책에 관한 정보를 홍보하고 최신 트렌드에 맞는 양질의 콘텐츠를 제작해 보다 효과적인 홍보가 가능할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 경산시 청년센터는 지난 3월 개소를 시작으로 AI 콘텐츠 제작 교육, 정서 회복, 쿠킹클래스, 역량 강화 프로그램 등 다양한 청년 지원 사업과 공간 대관 서비스를 운영하고 있으며 앞으로도 청년정책참여단, 외국인 청년 소통 프로그램, 지역 탐방 등 맞춤형 프로그램을 지속 확대할 계획이다.

경산시 청년센터는 지상 2층 규모로 오픈스튜디오, 카페테리아, 회의실, 상담실, 공유 작업실 및 스터디룸을 갖춘 청년 맞춤형 복합 공간이다.