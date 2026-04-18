[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]국립낙동강생물자원관은지난 17일 상주시민운동장에서 상주시장애인단체연합회 소속 문화소외계층을 대상으로 ‘2026 오감만족 전시체험’ 프로그램을 첫 운영했다.

이번 프로그램은 평소 눈으로만 보던 에조불곰, 말레이맥 등 희귀 대형 생물 표본을 직접 만져보는 촉각체험을 비롯해 다양한 감각을 활용해 생물의 형태와 특징을 보다 생생하게 느낄 수 있도록 마련됐다.

이와 함께 동화 속 생물을 주제로 연출한 박제 전시를 전문 해설사의 설명과 함께 제공해 참가자들의 이해를 돕고 큰 호응을 얻었다.

‘2026 오감만족 전시체험’은 이번 첫 운영을 시작으로 오는 10월까지 장애인, 다문화가정, 고령자 단체를 대상으로 운영된다.

참가 단체의 특성(장애 유형, 연령대, 인원 등)에 맞춘 전시 해설, 촉각 체험, 생태 교육, 문화 공연 등이 무료로 제공된다.

프로그램 및 참가 신청에 대한 자세한 사항은 기관 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

여진동 국립낙동강생물자원관 전시교육실장은 “이번 프로그램이 문화 접근 기회가 상대적으로 적은 이웃들에게 생물다양성의 가치를 보다 친근하게 전하는 계기가 되길 바란다“며 ”앞으로도 누구나 장벽 없이 전시와 교육을 체험할 수 있도록 포용적 전시환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.