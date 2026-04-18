2위는 6300억원 쓴 뉴욕 메츠

[헤럴드경제] 지난해 시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 우승팀 로스앤젤레스(LA) 다저스가 지난해 5억1500만달러(약 7559억원)를 지출해 MLB 역사상 역대 최고 지출 기록을 경신했다.

18일(한국시간) ESPN에 따르면 다저스는 지난 시즌 연봉으로 3억4530만달러, 사치세로 1억6940만달러를 지출해 모두 약 5억1500만달러를 썼다.

이는 사사키 로키의 계약금 650만달러는 포함되지 않은 금액이다.

지난 시즌 다저스 지출액은 최저 연봉 지출 구단인 마이애미 말린스(6870만달러)의 7배에 달한다.

또 2024시즌 뉴욕 메츠가 지출한 4억3040만달러를 뛰어넘는 기록이다.

다저스는 2026시즌에도 지출 1위를 기록할 것으로 전망된다.

이번 시즌을 앞두고 카일 터커, 에드윈 디아스 등을 영입하는 데 천문학적인 돈을 투자한 다저스는 개막일 기준 총 4억8710만달러를 지출했다.

2025시즌 총지출 2위는 6364억원 정도를 쓴 뉴욕 메츠(4억3370만달러)다.

메츠는 구단주 스티브 코언이 팀을 인수한 뒤 5년 동안 무려 2조원이 넘는 14억4000만달러를 썼지만, 아직 월드시리즈 우승 트로피를 들어 올리지 못했다.