내륙 중심 25도 이상 올라 아침 11~15도·낮 19~29도 전남 해안·제주 비…최대 60㎜ 수도권 오전 미세먼지 ‘나쁨’

[헤럴드경제=서지연 기자] 일요일인 19일은 낮 기온이 최대 29도까지 오르며 초여름 더위가 이어지는 가운데, 내륙을 중심으로 큰 일교차가 나타날 전망이다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 11~15도, 낮 최고기온은 19~29도로 예보됐다. 특히 내륙 지역은 낮 기온이 25도 이상으로 오르면서 일교차가 15도 안팎, 중부 내륙은 20도 안팎까지 벌어질 것으로 예상된다.

전국은 대체로 맑겠지만 남해안과 제주도는 흐린 날씨를 보이겠다. 전남 해안과 제주도에는 비가 내리는 곳도 있을 것으로 관측된다.

강수량은 광주·전남 지역에 19~20일 이틀간 5~10㎜, 제주도에는 18~20일 사흘간 20~60㎜ 수준이 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠지만, 서울과 대전, 세종, 대구 등 일부 지역은 오전 한때 ‘나쁨’ 수준까지 오를 가능성이 있다.

해상에서는 동해와 서해 앞바다의 파고가 0.5~1.0m, 남해 앞바다는 0.5~1.5m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해 0.5~1.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~2.5m 수준으로 예상된다.