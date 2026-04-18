[헤럴드경제=최원혁 기자] 식당 내 소주를 상습적으로 훔친 50대가 경찰에 덜미를 잡혔다.

17일 서귀포경찰서는 야간 건조물 침입 절도 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난달 28일부터 이달 15일까지 새벽 시간대 서귀포시 중문동에 있는 식당에 침입해 9차례에 걸쳐 소주를 1병씩 훔친 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 식당 내 술 보관 박스에 담긴 소주를 꺼내가는 방법으로 범행한 것으로 드러났다.

앞서 이달 13일 피해 업주가 식당 내 CCTV를 통해 절도 범행을 확인, 경찰에 신고했다.

서귀포 중문파출소 박성천 경위와 곽민서 순경은 이달 15일 오전 4시부터 피해 식당 주변에서 잠복 근무에 나섰고 약 1시간30분 뒤 A씨가 식당에 침입해 소주를 훔쳐가는 것을 발견해 검거했다.

경찰은 “소주 1병 절도는 가볍게 볼 수 있지만 재범 우려와 추가 피해 가능성이 높다”며 “앞으로도 고유가 시대 영세상인이 안심하고 영업할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.