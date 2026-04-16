[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교는 ‘2026년도 K-디지털 트레이닝 AI 캠퍼스’ 운영기관으로 최종 선정됐다.

‘AI 캠퍼스’는 급변하는 인공지능(AI) 기술 수요에 대응해 AI 엔지니어, 융합 전문가 등 기술 인력을 양성하는 사업이다.

인하대는 이번 선정을 통해 총 26억원의 사업비를 확보했다. 미래자동차 산업의 핵심인 자율주행 소프트웨어 분야의 전문 교육을 수행하게 된다.

이영우 인하대학교 미래인재개발원장은 “인하대가 보유한 자율주행 실증 인프라와 특화된 교육 노하우를 결합해 미래차 산업의 기술 혁신을 주도할 AI 소프트웨어 전문가를 배출할 것”이라며 “훈련생들이 실무에서 즉각 활약할 수 있도록 프로젝트 중심의 교육을 밀도 있게 운영하겠다”고 밝혔다.

한편, AI 캠퍼스 훈련생에게는 출석률에 따라 훈련장려금과 특별훈련수당이 지급된다.

교육생 모집과 관련한 상세 정보는 인하대 미래인재개발원 홈페이지와 각종 취업정보 포털을 통해 공고될 예정이다.