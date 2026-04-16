4.4MW급 유니슨 터빈 4기 설비용량 총 17.6MW 수준

[헤럴드경제=신혜원 기자] 코오롱글로벌은 지난 15일 태백시 오투리조트 컨벤션센터에서 ‘태백 하사미 풍력발전 준공식’을 진행했다고 16일 밝혔다.

행사에는 코오롱글로벌, 기후에너지환경부, 한국에너지공단, 강원특별자치도 및 태백시 관계자들과 지역 주민 등 60여 명이 참석했다.

강원도 태백시 하사미동 일원에 조성된 하사미 풍력발전단지는 총 사업비 596억원이 투입된 프로젝트다. 지난 2024년 4월 착공 이후 약 25개월간의 공기를 거쳐 완공됐다.

하사미 풍력단지에는 4.4메가와트(MW)급 유니슨 터빈 4기가 설치되었으며, 설비용량은 총 17.6MW에 달한다.

코오롱글로벌은 이번 준공에 대해 하사미 풍력발전단지의 민간 가상전력구매계약(V.PPA) 성과와 맞물려 자사 재생에너지 사업 역량이 운영 및 서비스 영역까지 완성됐음을 보여주는 이정표라고 강조했다.

코오롱글로벌은 지난 1일 하사미 풍력발전단지에서 민간 V.PPA 방식을 통한 본격적인 전력 거래를 개시했다. 이번 거래를 시작으로 양산 에덴밸리 풍력, 양양 풍력 3단계 등 현재 추진 중인 프로젝트에서도 민간 PPA 체결을 확대해 나갈 방침이다.

코오롱글로벌 관계자는 “최근 하사미 풍력발전단지를 통해 국내 풍력 발전 부분 최초의 민간 V.PPA 거래를 시작하며 재생에너지 밸류체인 확대에 속도를 더하고 있다”며 “육상풍력발전의 선도적 입지를 발판 삼아 수익 구조를 다각화하고 기업 가치를 극대화할 계획”이라고 밝혔다.

한편 코오롱글로벌은 풍력단지 시공은 물론 발전 운영에 직접 참여하며 재생에너지 사업자로서 입지를 구축하고 있다.

현재 경주풍력 1·2단지(37.5㎿)와 태백 가덕산 1단지(43.2㎿), 2단지(21㎿) 등 1000MW 규모 전국 29개 풍력단지를 운영 중이거나 추진 중에 있으며, 2030년까지 배당이익 500억원을 목표로 풍력단지 프로젝트를 안정적이고 지속 가능한 사업으로 확대해 나갈 계획이다.