美암연구학회 ‘솔루플렉스 링크’ 발표 응집현상 억제…유통 안정성 극대화

롯데바이오로직스가 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 플랫폼 ‘솔루플렉스 링크(SoluFlex Link)’의 연구 성과를 전 세계 전문가들에게 선보인다.

롯데바이오로직스는 오는 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 ‘미국암연구학회(AACR 2026)’에서 ADC 플랫폼 관련 연구 결과를 공개한다고 16일 밝혔다.

이번 연구는 카나프테라퓨틱스와 공동으로 진행 중인 ‘솔루플렉스 링크’의 기술적 경쟁력을 입증하는 데 초점이 맞춰졌다.

공개된 결과에 따르면 솔루플렉스 링크 기술을 적용한 ADC는 시간이 경과해도 단백질 응집 현상이 현저히 억제되며 높은 구조적 안정성을 유지했다.

이는 독자적인 링커 기술을 통해 “ADC 유통·보관 품질” 저하 문제를 해결하고 안정적인 공급 체계를 구축할 수 있음을 시사한다.

효능 측면에서도 유의미한 수치를 확보했다. 상피세포성장인자수용체(EGFR) 및 영양막 세포 표면 항원-2(TROP-2) 타깃 세포 실험에서 솔루플렉스 링크 적용군은 비적용군 대비 낮은 농도에서도 우수한 항암 효과를 나타냈으며, 특히 삼중음성유방암 세포에서도 뛰어난 효능을 보였다.

동물실험에서는 개선된 생체 내 약동력학(PK) 특성을 확인하며 특정 항체에 국한되지 않는 범용 플랫폼으로서의 가능성을 입증했다.

롯데바이오로직스 관계자는 “솔루플렉스 링크는 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 차별화된 플랫폼”이라며 “파트너사 또는 고객사가 차세대 ADC를 성공적으로 개발할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.

최은지 기자