특례보증 지원 회의…추경집행 점검 보증료 감면·만기연장 등 우대 적용

기술보증기금은 중동전쟁 위기에 대응하고 추가경정예산의 신속한 집행을 점검하기 위해 14일과 15일 이틀간 영업현장과 간부직원을 대상으로 ‘중동전쟁 피해 중소기업 특례보증 지원 회의’를 개최했다고 15일 밝혔다.

기보는 14일 부산지점에서 부울경지역본부장과 영업점 직원들이 참석한 가운데 영업현장 사전 점검회의를 열고, 중동전쟁으로 어려움을 겪는 중소벤처기업에 대한 신속한 보증 지원 방안을 점검했다.

이어 15일에는 부산 본점에서 전국 지역본부장과 본부부서장이 참석하는 점검회의를 열어 추경예산 집행계획과 현장 대응 방안 등을 논의했다.

기보는 지난 10일 국회를 통과한 추경예산안에 반영된 600억원과 자체 재원을 활용해 15일부터 특례보증을 시행한다. 지원 규모는 총 1조2000억원이다.

지원 대상은 중동전쟁으로 수출계약 취소나 무역대금 결제 지연 등 직접 피해를 입은 수출애로기업, 원유 수급 불균형과 유가 급등에 따른 원자재 수급 차질을 겪는 공급망 애로기업, 환율·유가·물류비 상승 등으로 경쟁력 저하가 우려되는 경영 애로기업이다.

기보는 지원 기업에 대해 보증비율을 기존 85%에서 최대 100%로 상향하고, 보증료를 최대 0.4%포인트 감면할 예정이다. 이와 함께 운전자금 보증금액 산정특례를 최대 3억원까지 적용하고 산정한도도 120%로 확대한다. 보증심사 완화와 기존 보증의 1년 전액 만기연장도 지원한다.

기보는 이번 추경을 통해 마련된 특례보증이 현장에 적기에 공급될 수 있도록 집행 체계를 점검하고 피해기업 지원에 속도를 낼 방침이다.

홍석희 기자