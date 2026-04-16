1000명 규모 ‘갤럭시 워치런 @사파리’ 진행 코칭, 축하 공연 등 다양한 프로그램 운영

[헤럴드경제=김광우 기자] 삼성전자는 오는 5월 17일 용인 에버랜드에서 러닝 코스를 달리면서, 갤럭시 워치의 기능을 체험할 수 있는 ‘갤럭시 워치런 @사파리’를 개최한다고 16일 밝혔다.

‘갤럭시 워치런 @사파리’는 참가자들이 갤럭시 워치를 착용하고 에버랜드의 ▷로스트밸리 ▷사파리월드 ▷장미원 등으로 구성된 4.82km 러닝 코스를 달리는 행사다. 기존에는 차량에 탑승해서 동물들을 만날 수 있었던 로스트밸리와 사파리월드. 이번에는 직접 달리는 특별한 코스로 경험할 수 있는 게 특징이다.

참가 접수는 삼성닷컴에서 오는 17일 오전 10시부터 20일 23시 59분까지 신청할 수 있다. 해당 기간에 삼성스토어 러닝 클래스 참석 고객을 대상으로 추첨 접수도 진행한다.

오는 20일까지는 삼성 강남에서 러닝 관련 프로그램을 경험할 수 있는 러닝 스튜디오 체험 후 설문에 참여하면, 행사 참여 기회를 주는 룰렛 이벤트에 응모할 수 있다.

만 14세 이상은 누구나 동반 1인까지 함께 신청할 수 있고 참가비는 무료다. 당첨자 1000명은 추첨을 통해 24일 발표한다. 지난해의 경우 총 700명이 참가해 65대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

‘갤럭시 워치런 @사파리’는 참가자들이 갤럭시 워치로 단순한 운동 기록 측정뿐만 아니라 삼성 헬스 앱과 연계된 체계적 건강 관리 기능을 함께 경험할 수 있도록 준비됐다. 이를 위해 수면, 식단 등 일상 건강 지표를 관리하는 특별한 러닝 경험을 할 수 있는 프로그램을 마련했다.

먼저, 참가자들은 당첨 시점부터 행사 전날까지 삼성 헬스와 함께 맞춤형 러닝 준비를 할 수 있는 단계별 임무를 받는다.

참가자들은 ▷러닝 코치 기능으로 적합한 훈련 하기 ▷수면 유형 분석 후 수면 코칭 받기 ▷러닝 기록 인증하기 ▷항산화 지수 확인하기 등 ‘갤럭시 워치8 시리즈’와 삼성 헬스 특화 기능을 체험하며, 러닝에 적합한 생활 패턴을 만들 수 있다.

대회 당일에는 전 국가대표 마라토너 권은주 감독이 참가자들에게 갤럭시 워치와 삼성 헬스를 활용한 러닝 훈련과 컨디션 관리 방법 등에 대해 소개하는 자리도 준비돼 있다. 삼성 헬스 앰배서더인 가수 션도 참가자들과 함께 달린다.

삼성전자는 완주자 전원에게 기념 메달과 에버랜드 이용권을 증정한다. 삼성 헬스 사전 미션 우수 수행자와 베스트 드레서 시상도 함께 진행된다.

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 “지난해 성원에 힘입어, 행사 규모를 대폭 확대해 더 많은 고객이 색다른 러닝을 경험할 수 있도록 준비했다“며 ”에버랜드 현장에서 갤럭시 워치8 시리즈와 삼성 헬스를 기반으로 러닝 준비부터 코칭, 기록 인증까지 아우르는 통합 러닝 경험을 누려 보길 바란다“고 전했다.