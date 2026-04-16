출고 고객 대상, 해외 모터스포츠 대회 초청 이벤트도 “마그마 철학 경험할 수 있는 기획 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스는 브랜드 최초의 고성능 모델인 ‘GV60 마그마’를 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 제네시스 청주, 제네시스 수지 등 지역별 거점에서 ‘마그마 특화 프로그램’을 진행한다고 16일 밝혔다.

GV60 마그마는 제네시스가 진정한 럭셔리 브랜드로 도약하기 위한 방향성과 의지를 담은 첫 럭셔리 고성능 모델로, 지난 1월 국내 출시됐다.

제네시스는 마그마에 대한 스토리와 세계관을 담은 다채로운 프로그램을 통해 고객들에게 마그마의 세계관을 경험할 수 있는 기회를 마련했다.

제네시스 청주에서는 다음달 3일까지 마그마가 지닌 내면의 힘과 강렬한 퍼포먼스를 경험할 수 있는 ‘마그마 아카이브: 비하인드 더 포퍼먼스(Magma Archive: Behind the Performance)’ 전시가 열린다.

해당 전시에서는 ▷GV60 마그마 차량 및 고성능 부품 ▷CMF(Color, Material, Finishing) ▷VGS(가상 기어 변속) 사운드 등을 체험할 수 있으며, 이 외에도 ▷마그마 북 라이브러리 ▷콘셉트카 히스토리도 소개된다.

전시 기간 사전 예약 고객을 대상으로 커뮤니티 프로그램도 진행된다. 제네시스 마그마에 대한 다양한 경험을 공유하는 토크 클래스와 마그마 전용 향 원료 및 제작 스토리 등을 나누는 조향 클래스, 뱅앤올룹슨과 협업한 사운드 큐레이션 프로그램, 명상·서예 클래스 등을 제공한다.

이 외에도 ‘말티재’ 등 충북 지역 명소가 포함된 110㎞ 구간에서 고속 주행 성능을 두루 체험할 수 있는 GV60 마그마 시승 프로그램도 1일 1회 운영한다.

제네시스 수지도 이달 30일까지 ‘마그마 특별전시’를 통해 GV60 마그마 차량 및 고성능 부품, CMF, 마그마 컨셉 라이프스타일 컬렉션(엽서, 노트, 가죽 트레이)을 소개하고, 조향·명상 클래스 등 커뮤니티 프로그램과 제네시스 수지 일대 53㎞ 구간을 운전하는 GV60 마그마 시승 프로그램을 운영 중이다.

제네시스 관계자는 “제네시스 마그마의 철학과 스토리를 경험할 수 있는 다양한 기회를 제공해 고객과의 소통을 강화하겠다”고 말했다.

한편, 제네시스는 GV60 마그마 런칭을 기념해 이달까지 GV60 마그마를 출고하고 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 세계 최고의 내구 레이스인 ‘르망 24시간 초청권(5팀)과 엑스 그란 베를리네타 콘셉트 1:18 스케일 모델(5명)을 증정하는 이벤트를 진행 중이다.