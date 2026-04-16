2020년 23.5%에서 꾸준히 증가…‘10개 이상’도 18% “약물 이상 반응, 복용 불순응과 같은 부작용 위험”

[헤럴드경제=이태형 기자] 국내 45세 인구 환자 4명 중 1명이 약을 5∼9개 만성 처방받는 것으로 나타났다. 10개 이상 약을 처방받는 경우도 18%나 됐다.

16일 건강보험심사평가원이 지난해 말 보건복지부에 제출한 ‘보건의료 질’ 통계에 따르면 2024년 45세 이상 환자 중 약 5∼9개를 만성 처방받은 비율은 26.0%였다.

여기서 ‘만성 처방’이란 연간 90일 이상 혹은 4회 이상 처방받은 경우를 뜻한다. 여기에는 급성 감염 시 처방되는 항생제나 피부과 관련 약제는 빠졌다.

이 비율은 2020년(23.5%)에서 매년 올라 이제는 네 명 중 한 명꼴로 서로 다른 5∼9개 약을 만성적으로 처방받고 있다.

2024년 현재 이 비율은 여성 환자(26.6%)가 남성 환자(25.4%)보다 약 1.2%포인트 높았다.

10개 이상 서로 다른 약을 만성 처방받는 45세 환자 비율도 2021년 13.9%. 2022년 15.6%, 2023년 17.0% 등으로 늘더니 2024년(17.6%)에는 18%에 육박했다.

국민건강보험공단에 따르면 작년 6월 기준 고혈압, 당뇨병 등을 1개 이상 진단받고 10개 종류 이상의 약을 60일 이상 복용하는 만성질환자는 171만70239명으로, 2020년 대비 52.5% 늘었다.

이렇게 동시에 여러 약물을 먹는 다제약물 복용자가 늘어나는 건 고령화로 노인 인구가 증가하면서 만성질환자도 함께 늘어났기 때문이다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 75세 이상 환자 대상 다제병용 처방률(5개 이상의 약물을 90일 또는 4회 이상 처방받은 환자 비율)은 2021년 기준 64.2%로 OECD 평균(50.1%)을 크게 웃돌았다.

심평원은 “한 환자가 여러 약물을 동시에 복용하면 약물 이상 반응, 복용 불순응과 같은 부작용의 위험을 키울 수 있어 관리가 요구된다”고 강조했다.