모의훈련, 홍수대응체계 교육·점검 등으로 현장 대응력 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 4월 15일부터 5월 14일까지 ‘제3회 대한민국 홍수안전강조기간’을 운영한다고 14일 밝혔다.

홍수안전강조기간은 지방정부 등 관계기관 협업체계를 점검해 현장 대응력을 확보하고, 홍수대책을 널리 알려 국민의 안전의식을 높이기 위해 2024년부터 운영되고 있다.

올해는 여름철 자연재난대책기간인 5월 15일부터 10월 15일까지 전 관계기관의 홍수대응 준비상황을 최종적으로 점검하기 위해 시행된다.

‘홍수 위험은 낮게, 국민안전은 높게–우리의 일상이 물에 잠기지 않도록’이라는 주제로, 기존 1주일에서 1개월로 운영 기간을 확대해 기관별 훈련과 협업 과정을 더욱 체계적으로 진행한다.

기후부는 15일부터 각 홍수통제소에서 추진하는 홍수대응 모의훈련을 시작으로 각 주차별로 권역별 홍수대응 모의훈련(1주차), 광역지자체 간담회(2주차), 수계별 홍수안전 순회교육(3주차), 소속·산하기관 홍수대응체계 점검회의(4주차) 등을 추진할 예정이다.