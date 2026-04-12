X메시지 ‘1주택자 만기연장 불허 검토’ 공유 “생산적 금융 강화는 피할 수 없는 길” 강조

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령은 12일 “세제, 금융, 규제 정상화를 통한 ‘부동산 투기 제로’ 구현은 얼마든지 가능하고 또 반드시 해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “남의 돈으로 부동산 투기해 돈 벌면 열심히 일하는 사람들은 의욕을 잃는다”며 이같이 말했다.

또 “생산적 금융 강화는 피할 수 없는 길”이라고 강조했다.

이 대통령은 해당 글과 함께 ‘1주택자 전세대출 14조 만기연장 제한 타깃..배수진 친 정부’라는 제목의 언론 보도도 공유했다.

정부가 비거주 1주택자의 신규 전세대출 보증 금지와 함께 기존 대출의 만기연장을 불허하는 대출규제를 검토하고 있다는 내용이었다.

이 대통령의 언급과 관련해선 내달 10일 시행되는 양도세 중과는 물론 부동산 투기 억제를 위해 다양한 정책적 수단을 활용할 수 있다는 의지를 드러낸 것 아니냐는 관측이 제기된다.