기후부, 13일부터 플라스틱 줄이기 범국민 실천운동 추진 다회용기 사용 등 9대 실천 수칙 서약 및 참여인증

헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 13일부터 플라스틱 소비를 줄이기 위한 실천서약 운동(캠페인)을 대대적으로 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 실천운동은 최근 중동전쟁으로 플라스틱의 원료가 되는 석유와 나프타의 수급 불안정에 대비하며 플라스틱의 의존도를 재점검하고 근본적인 소비를 줄이기 위해 마련됐다.

5000만 명이 매일 일회용 컵 하나만큼의 플라스틱을 줄이면, 현재 매년 가정에서 발생하는 약 383만 톤(2023년 기준) 폐플라스틱의 10%를 줄일 수 있다. 일회용 컵의 무게는 약 20g이며, 이는 1리터 용량 생수 페트병과도 비슷한 무게다.

이에, 기후부는 일상에서 플라스틱 소비 습관을 바꿀 수 있는 9대 실천 수칙을 마련하고 국민, 공공기관, 기업 등의 참여를 대대적으로 이끈다.

국민, 공공기관, 기업은 새롭게 단장한 자원순환 실천 플랫폼에 접속해 9대 실천 수칙에 참여할 것을 서약하며 다짐을 작성하고, 수칙별로 실천 인증 사진을 게재할 수 있다.

이번 실천운동은 13일부터 6개월간 진행되며, 플라스틱 줄이기 9대 수칙을 실천하는 모습을 인증한 국민을 대상으로 매달 소정의 경품도 제공한다.

한편, 기후부는 공공기관·기업에 다회용기 사용 전환을 요청하는 등 협조를 구하고, 미래세대인 청소년을 대상으로 플라스틱 줄이기를 주제로 교육도 운영하는 등 지속적인 실천운동을 추진할 계획이다.

전국 약 3437곳에 달하는 ‘일회용품 줄여가게’와도 협력해 다회용컵 사용, 일회용 수저 및 빨대 안 받기 등으로 소비자가 플라스틱 감량을 실천하도록 독려할 예정이다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “매일 일회용컵 하나씩 안 쓰는 작은 실천으로도 큰 변화를 이룰 수 있다”며 “자원 위기를 함께 슬기롭게 극복할 수 있도록 국민, 공공기관, 기업 모든 주체의 플라스틱 줄이기 참여를 선도해 나가겠다”고 말했다.