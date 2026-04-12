20대 신차등록 전년대비 35.7%↑ 20대 전기차 등록은 228.5% 급증

[헤럴드경제=양근혁 기자] 올해 1분기 내수시장에서 20대의 신차 구매가 지난해 같은 기간 대비 크게 증가한 것으로 집계됐다. 그간 20대의 신차 구매는 매년 감소하는 추세였는데, 올해 국가 보조금과 업체 가격 인하로 전기차 구매 진입장벽이 낮아졌다는 점이 20대 구매 급증으로 이어진 것이라는 분석이 나온다.

12일 카이즈유데이터연구소에 따르면, 올해 1분기 20대의 신차 등록 대수(승용 기준)는 2만356대로, 지난해 같은 동기(1만5006대) 대비 35.7% 증가했다. 전체 등록 대수에서 차지하는 비중은 7.5%였다.

이는 전 연령대에서 가장 높은 증가율로, 지난해 20대 신차 등록 점유율이 10년래 최저 수준(5.6%)으로 떨어지는 등 20대 신차 구매가 매년 감소하는 것을 고려하면 이례적인 현상이다.

반면 매년 증가세를 보이던 60대와 70대의 신차 등록 대수는 각각 4만4064대, 9585대로 지난해 같은 기간보다 12.6%, 23.8% 감소했다.

올해 1분기 20대의 신차 등록 대수 증가가 같은 기간 전기차 등록 대수 폭증과 맞물려 있다는 분석이 나온다. 그간 높은 가격 등으로 자동차 구매를 꺼리던 20대가 보조금과 가격 인하로 진입 장벽이 낮아진 전기차를 대거 구매하게 되면서 전체 전기차 판매 증가로 이어졌다는 것이다.

올해 1분기 20대의 전기차 등록 대수(승용 기준)는 4605대로, 전년 같은 기간의 1402대 대비 228.5% 급증했다.

아울러 전체 20대의 신차 등록에서 전기차가 차지하는 비중은 22.6%로, 지난해 1분기 9.3% 대비 13.3%포인트 올랐다. 다시 말해 올해 1분기 신차를 구매한 20대 4명 중 1명은 전기차를 택했다고 볼 수 있는 수치다.

올해 1분기 전기차 신차 등록대수(승용·상용 포함)도 8만3529대로 지난해 같은 기간보다 149.5% 증가했다.

업체들의 전기차 가격 인하가 20대의 자동차 구매로 이어졌다는 것은 차종 판매 순위에서도 나타난다.

20대 신차 등록 대수(승용 기준)에서 테슬라 모델Y(863대)와 기아 EV3(751대)는 각각 판매 7위와 9위에 올랐는데, 두 차량은 모두 올해 초부터 최대 1000만원까지 가격 인하가 단행된 바 있다.